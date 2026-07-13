Tunisie: CNAM - Les biologistes privés renoncent, pour l'heure, à suspendre le tiers payant

12 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Syndicat tunisien des biologistes privés a annoncé reculer sur la suspension du système du tiers payant au profit des affiliés de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).

Une décision prise à l'issue d'une réunion entre des représentants du syndicat avec le ministre des Affaires sociales et des responsables de la CNAM, selon un communiqué du syndicat des biologistes.

Au cours de la réunion, des engagements ont été pris concernant le recouvrement, par la CNAM et dans les délais convenus, des créances dus aux laboratoires privés d'analyses médicales.

Le Syndicat des biologistes a, toutefois, souligné que la suspension de cette décision reste tributaire du respect des engagements pris, afin de parvenir à une solution définitive garantissant les droits de toutes les parties ainsi que la pérennité du système de prise en charge sanitaire.

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Pour rappel, le Syndicat tunisien des biologistes du secteur privé avait annoncé, dans un communiqué publié le 1er juillet courant, sa décision de suspendre l'application du système du tiers payant, sous toutes ses formes, à compter du 13 juillet 2026.

Il a expliqué cette décision par la situation financière difficile que traversent les laboratoires privés d'analyses médicales en raison d'une crise persistante liée au non-paiement de leurs créances par la CNAM, depuis plus de sept mois.

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