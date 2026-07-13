Tunisie: Dougga, Hammamet et El Jem - L'été des festivals est lancé

L'été culturel tunisien est véritablement entré dans sa pleine effervescence. En l'espace de deux soirées, trois des plus prestigieux festivals internationaux du pays ont levé le rideau, donnant le coup d'envoi d'une saison qui, jusqu'à la fin du mois d'août, fera vibrer les plus beaux sites patrimoniaux et culturels de Tunisie. Le 10 juillet, le Festival international de Dougga a ouvert sa 50e édition, avant d'être rejoint, le lendemain, par le Festival international de Hammamet et le Festival international de musique symphonique d'El Jem.

A Dougga, l'ouverture revêtait une portée toute particulière. Cinquante ans après sa création, le festival a célébré son jubilé d'or dans l'écrin majestueux du théâtre romain, avec une soirée inaugurale marquée par la projection du court-métrage documentaire inédit de Faouzi Chelbi « Thugga, le théâtre où le rideau ne tombe jamais », retraçant son histoire, suivie du concert de Chaïma Helali. Une manière de rendre hommage à un demi-siècle d'existence pour l'un des plus anciens festivals de l'été tunisien.

Le 11 juillet, c'était au tour du Festival international de Hammamet d'ouvrir ses portes avec la pièce théatrale « Les fugueuses » de Wafa Taboubi. Fidèle à son identité, le rendez-vous a retrouvé son théâtre de plein air niché au coeur du Centre culturel international, où se donneront rendez-vous artistes tunisiens et invités étrangers.

Les premières notes de la 39e édition du Festival international de musique symphonique d'El Jem se sont élevées sous les voûtes de l'amphithéâtre romain. Le Colisée a vibré au rythme du baroque et de la tragédie lyrique avec la nouvelle production « Didon et Énée» (Henry Purcell) de l'Opéra de Tunis. Depuis près de quarante ans, ce rendez-vous fait dialoguer les grandes oeuvres du répertoire classique avec l'un des plus remarquables monuments antiques du bassin méditerranéen.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec l'ouverture de ces trois manifestations majeures, la saison des festivals est désormais pleinement lancée. De Dougga à Hammamet, en passant par El Jem, et bientôt Carthage, la Tunisie retrouve ses grandes scènes estivales, où patrimoine et création se rencontrent pour offrir au public plusieurs semaines de musique, de théâtre et de spectacles vivants.