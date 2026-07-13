Tunisie: EST - L'appel sera examiné mardi - Tougaï, restera, restera pas

Tout dépendra du verdict rendu après l'appel qui sera examiné après-demain, sachant que le joueur dispose d'offres.

C'est l'un des dossiers sur lequel se penchent Chokri El Ouaer et sa Commission du recrutement et du suivi. Il s'agit de l'avenir de l'un des piliers de l'équipe, Mohamed Amine Tougaï, suspendu 12 mois par la Ligue nationale du football professionnel suite aux incidents survenus au derby comptant pour l'avant-dernière journée du championnat.

Après-demain, l'appel déposé par l'Espérance sera examiné et l'avenir de Mohamed Amine Tougaï au club dépendra du verdict rendu. Interrogée sur l'avenir de Tougaï en club, une source officielle nous a répondu: "On verra après le verdict". Si la suspension n'est pas suffisamment raccourcie, Tougaï sera cédé, sachant qu'il dispose d'offres, dont une émanant d'El Ahli Tripoli. A noter que le contrat qui lie Mohamed Amine Tougaï à l'Espérance court jusqu'au 30 juin 2027.

Belaïli à Tunis

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Comme ce fut le cas l'été dernier, des médias et sites algériens spécialisés ont annoncé Youssef Belaïli proche de clubs algériens, le MC Alger notamment. Or, le joueur est à Tunis et sera à la reprise des entraînements aujourd'hui. Pour rappel, une convention a été signée début juin entre l'Espérance de Tunis et Youssef Belaïli pour qu'il rempile pour deux ans. Le nouveau contrat entrera automatiquement en vigueur à la fin du mois d'août en cas d'un verdict favorable rendu par le Tribunal arbitral du sport.

Rappelons que l'équipe reprend les entraînements aujourd'hui. Elle entrera, à partir de ce jeudi, en stage de 10 jours à Aïn Draham. Un deuxième stage est au programme de la préparation d'intersaison qui se fera fort probablement au Maroc.

Un plan B

Ceci dit, la Commission du recrutement et du suivi n'attendra pas le verdict du TAS pour prendre ses dispositions. Ladite commission s'active depuis un bon moment déjà sur le marché des transferts. L'ailier gauche figure parmi les postes ciblés, tout comme ceux d'axial, d'arrière gauche et de milieu. On cible aussi le poste d'ailier droit pour pallier éventuellement un départ de Kouceila Boualia.

Bref, on préfère anticiper et avoir un plan B, comme c'est le cas pour le poste d'axial avec le recrutement de l'international Marouane Sahraoui pour deux ans, et tout récemment du jeune usémiste, Raed Chikaoui, qui débarque pour trois ans, sachant que l'Espérance avait renouvelé le contrat de Hamza Jelassi pour une saison.

Le club se restructure

Sur le plan administratif, le club se restructure avec la création de 7 commissions : gouvernance et finance, communication et média, académies, Data et digital, sponsoring, business, et infrastructures. Pour rappel, le secrétariat général du club est en train de préparer les assemblées générales évaluatives au titre des saisons 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026.