Tunisie: ESS - 1,3 million de dinars de dettes déjà remboursés, le nouvel entraîneur attendu d'ici mardi

L'Étoile Sportive du Sahel (ESS) a déjà remboursé 1,3 million de dinars sur une dette globale estimée à 5,8 millions de dinars, grâce à la campagne de soutien lancée avec la mobilisation des différentes composantes du club. Parallèlement, les négociations se poursuivent pour désigner le futur entraîneur de l'équipe première, un dossier qui devrait être définitivement tranché au plus tard mardi prochain.

C'est ce qu'a indiqué, dimanche, le porte-parole du comité de gestion de l'ESS, Marouane Tfifha, dans une déclaration à l'Agence TAP.

Une mobilisation décisive pour obtenir la licence

Selon le responsable, la poursuite de la campagne de soutien constitue une condition essentielle pour permettre au club d'apurer ses dettes et d'obtenir la licence indispensable à sa participation au championnat de la saison 2026-2027.

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Dans cette optique, le comité de gestion appelle les supporters à poursuivre leur mobilisation à travers l'achat du maillot officiel du club, dont 50 000 exemplaires ont été mis en vente, ainsi que la souscription aux 22 000 abonnements proposés pour la prochaine saison.

Sur le plan sportif, Marouane Tfifha a confirmé que des discussions ont été engagées avec l'entraîneur français Christian Bracconi. Toutefois, aucun accord officiel n'a encore été trouvé.

Le comité de gestion examine actuellement une liste restreinte de candidats afin de retenir la meilleure option. La nomination du futur entraîneur devrait intervenir au plus tard mardi, a précisé le porte-parole, soulignant que plusieurs scénarios restent envisagés.

Les entraînements reprendront dans les prochains jours

Le comité de gestion, qui a tenu sa première réunion mardi dernier, travaille simultanément sur plusieurs dossiers jugés prioritaires.

Si le règlement des dettes demeure une urgence, les responsables assurent que la préparation sportive n'a pas été reléguée au second plan. Les entraînements de l'équipe première reprendront ainsi dans les prochains jours avec les joueurs toujours sous contrat avec le club.

En revanche, aucun contact n'a encore été établi avec les joueurs dont les contrats sont arrivés à échéance.

Aucun recrutement pour le moment

L'ESS n'a, à ce stade, enregistré aucune nouvelle recrue. Le dossier des transferts est confié à la commission technique présidée par l'ancien international tunisien Yassine Chikhaoui, qui devrait être renforcée prochainement par de nouveaux membres.

Le porte-parole a toutefois précisé que la création de cette commission n'exclut pas la nomination ultérieure d'un directeur sportif, qui pourrait se voir confier la supervision de la politique de recrutement.

Confrontée à d'importantes difficultés financières, l'Étoile Sportive du Sahel tente ainsi de mener de front son redressement économique et la préparation de la prochaine saison, avec pour objectif immédiat de réunir les conditions nécessaires à la reprise de la compétition.