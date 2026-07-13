Cote d'Ivoire: San Pedro - Le projet #SanPedroVERT mis en place pour redynamiser la plateforme environnementale locale

La direction régionale du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique de San Pedro a organisé, le 9 juillet 2026, dans ses locaux situés au quartier Cité, une rencontre avec les acteurs environnementaux pour la mise en oeuvre du projet de redynamisation de la Plateforme régionale de l'environnement et de lutte contre le changement climatique.

Il s'agit d'une dynamique portée par le concept #SanPedroVERT, présenté comme une véritable identité environnementale régionale. Un mot d'ordre qui ambitionne de mobiliser l'ensemble des acteurs, afin de faire de la région entière (départements de SanPedro et Tabou) un territoire de référence en matière de transition écologique, de gouvernance environnementale concertée et de développement durable.

L'initiative s'inscrit dans la volonté la direction régionale du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique de San Pedro de créer le cadre régional permanent de concertation, de coordination et d'action, afin de renforcer la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique et la résilience des communautés. Ce, conformément aux orientations nationales de la Côte d'Ivoire et à ses engagements internationaux.

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L'administration publique entend ainsi fédérer les services publics, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, les Ong, le secteur privé ainsi que les communautés locales autour d'une vision commune. Celle d'harmoniser les interventions, de renforcer la sensibilisation des populations, de faciliter la mise en oeuvre des politiques environnementales au niveau local et de promouvoir des solutions adaptées aux réalités de la région.

Le directeur régional de l'environnement et de la transition écologique, Essi Bouaki, à l'occasion, a rappelé que le changement climatique constitue aujourd'hui une réalité qui affecte profondément les écosystèmes, les économies et les conditions de vie. En Côte d'Ivoire, a-t-il souligné, ses conséquences se traduisent notamment par la dégradation des forêts, l'érosion côtière, la raréfaction des ressources en eau et l'appauvrissement de la biodiversité.

Face à ces défis, il a salué le rôle déterminant des Ong environnementales, qu'il considère comme des partenaires incontournables grâce à leur proximité avec les populations, leur capacité de sensibilisation et leur engagement sur le terrain. Toutefois, il a relevé plusieurs obstacles qui limitent leur efficacité, notamment l'insuffisance des financements, le faible renforcement des capacités, le manque de coordination entre les acteurs ainsi qu'un déficit de visibilité et de reconnaissance institutionnelle.

Pour Essi Bouaki, la redynamisation de la plateforme environnementale locale constitue désormais une priorité stratégique. « La lutte contre le changement climatique ne peut être efficace sans une mobilisation collective. Elle exige l'engagement des pouvoirs publics, du secteur privé, des collectivités territoriales, des communautés locales et de la société civile », a-t-il déclaré, invitant l'ensemble des partenaires à faire des Ong de véritables acteurs stratégiques de la transition écologique.