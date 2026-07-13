Afrique: Région du Bafing - La 17e édition du Tournoi de la Fondation Children Of Africa lancé

Le stade du Lycée professionnel de Touba, a abrité le samedi 11 juillet 2026, la cérémonie de lancement marquant le début de la 17e édition du Tournoi de la Fondation Children Of Africa doté de la Coupe Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire. Cette année, huit équipes des collectivités décentralisées (Touba, Ouaninou, Koro, Borotou, Booko, Guintéguéla, Conseil régional) du Bafing se lancent à l'assaut de dame coupe. Le coup d'envoi a été donné par Akissi Paul Eric, sous-préfet de Touba, représentant Yao Kouakou Dinard, préfet de la Région du Bafing, préfet du Département de Touba.

Après le cérémonial d'ouverture, le match inaugural, a donné lieu à une partie à sens unique soldée par la victoire écrasante de l'équipe de la Mairie de Touba qui a littéralement dominé son adversaire du Conseil régional sur le score sans appel, de trois buts à zéro.

Bien avant, tous les intervenants ont, dans un élan unique, rendu un vibrant hommage à la Première Dame pour cette belle opportunité qu'elle offre aux enfants de la région, depuis 17 ans, les éloignant des vices (Alcool, drogue, cigarette) pour des vacances saines.

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Bamba Mamadou, directeur financier et comptable de Gestoci (Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire), par ailleurs, Président du Comité d'organisation, a été salué pour son soutien constant et pour le professionnalisme dans la conduite du projet. « Cela fait 17 ans que ce tournoi est organisé dans notre région. Chaque année, le niveau de l'organisation, témoigne du dynamisme et du professionnalisme des acteurs.

Je voudrais saluer cela », a déclaré le Sous-préfet à son endroit. Prodiguant des conseils aux athlètes dans le sens de l'esprit de camaraderie et du fair-play, il a émis le voeu de voir éclore dans les toutes prochaines années, parmi les jeunes talents locaux, des joueurs qui feront valoir leur savoir-faire au sein de l'élite nationale voire, devenir des footballeurs internationaux de renom.

Précisons que les matchs de poule se dérouleront samedi 28 Juillet 2026 suivie de la grande Finale prévue, jeudi 06 Août 2026 pour déterminer ou non le successeur de la Commune de Koonan, détentrice du trophée.