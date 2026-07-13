Sénégal: Louga - Bassirou Diomaye Faye salue l'héritage spirituel du défunt khalife de Guet Ardo

Louga — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un vibrant hommage au défunt khalife de Guet Ardo, El Hadji Mouhamadou Aïssata Bâ, dimanche, saluant la mémoire d'un "homme dont l'oeuvre au service de l'islam est immense".

En déplacement dans cette cité religieuse du département de Louga, dimanche, pour présenter ses condoléances et celle de la nation à la suite du rappel à Dieu du guide religieux, le chef de l'État a indiqué que sa présence à Guet Ardo répondait à un devoir moral.

Il a profité de cette opportunité pour réaffirmer l'engagement de l'État à accompagner les foyers religieux dans leur mission de préservation de la paix et de la cohésion nationale.

"Dès que nous avons appris la triste nouvelle, nous avons eu la ferme volonté de venir présenter nos condoléances. J'avais pris l'engagement de venir dans les plus brefs délais partager votre douleur" a-t-il déclaré devant le nouveau Khalife, Cheikh Mouhamadou Al Hassane Bâ, les dignitaires religieux et les fidèles.

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Le président de la République a adressé ses condoléances au nouveau khalife, à la famille du défunt, aux disciples de Guet Ardo ainsi qu'à l'ensemble de la communauté musulmane, estimant que la disparition de Cheikh Mouhamadou Aïssata Bâ dépasse le cadre de sa famille ou de ses disciples.

"La disparition d'un homme de cette dimension ne constitue pas seulement une perte pour sa famille, pour ses disciples ou pour le Sénégal. C'est toute la Oummah islamique qui est éprouvée", a-t-il souligné.

Il est revenu sur le parcours du défunt khalife, saluant son engagement au service de l'islam, ses enseignements et l'héritage spirituel qu'il a légué à travers les nombreux disciples qu'il a formés au Sénégal et au-delà.

Le chef de l'État a invité les fidèles à accueillir cette épreuve avec foi et résignation, rappelant que "toute âme goûtera à la mort", conformément aux enseignements du Saint Coran.

Il a formulé des prières pour qu'Allah accueille le défunt dans les plus hauts degrés du Paradis, lui accorde Son pardon et récompense les services qu'il a rendus à l'islam.

S'adressant au nouveau khalife, Cheikh Mouhamadou Al Hassane Bâ, le président de la République a prié pour qu'Allah lui accorde santé, longévité et sagesse afin de poursuivre l"oeuvre spirituelle héritée de ses prédécesseurs.

Il a, dans le même temps, salué le rôle des guides religieux dans la formation morale et spirituelle des populations.

"Chaque fois que notre société traverse des épreuves, c'est vers les chefs religieux que les populations se tournent pour trouver réconfort, conseils et orientation", a-t-il déclaré, estimant que l'oeuvre accomplie par les familles religieuses constitue "une immense bénédiction pour le Sénégal".

Réaffirmant la volonté de l'État d'accompagner les foyers religieux, Bassirou Diomaye Faye a rappelé la création de la Direction des Affaires religieuses, présentée comme un cadre permanent de dialogue entre les pouvoirs publics et les différentes communautés religieuses.

A son arrivée, le chef de l'État avait été accueilli par les autorités administratives, religieuses et coutumières avant de rencontrer le nouveau Khalife de Guet Ardo.

Il s'est ensuite recueilli au mausolée d'El Hadji Mouhamadou Aïssata Bâ, où des prières ont été formulées pour le repos de l'âme du défunt, la paix, la cohésion nationale et la réussite des actions engagées pour le développement du Sénégal.

La délégation ayant accompagné le président de la République comprend Marie Teuw Niane, son directeur de cabinet, la ministre de la Famille et des Solidarités, Marie Angélique Diouf, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Bâ.

Il y avait aussi la gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, ainsi que du directeur des Affaires religieuses, Djim Dramé.