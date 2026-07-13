Sénégal: A Siwré Thiambé, dans le Podor, des maraîchères en guerre contre les termites

Siwré Thiambé (Podor) — Les femmes maraîchères du village de Siwré Thiambé, dans le département de Podor (nord), déterminées à défendre leur gagne-pain, mènent une lutte acharnée contre les termites qui ravagent leurs parcelles. Les attaques de ces insectes représentent un défi de taille pour ces plus de 300 productrices déterminées à défendre leur gagne-pain.

Réunies au sein du Groupement d'intérêt économique (GIE) Thierno Hamidou Wélé, ces femmes appellent la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) à les aider à trouver des solutions durables face à cette menace silencieuse.

Elles exploitent un périmètre maraîcher de cinq hectares, mis à leur disposition par les anciens du village, où elles cultivent notamment du niébé, de l'aubergine, du "bissap" (oseille de Guinée), du chou, de l'oignon, de la navette et de la carotte.

Selon elles, les termites détruisent depuis plusieurs années une part importante des cultures, réduisant progressivement les rendements et les revenus des exploitantes.

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"Notre principal problème, ce sont les termites. Ils ravagent nos cultures et compromettent nos récoltes. Nous voulons travailler, mais nous avons besoin d'un accompagnement pour mettre fin à cette situation", a déclaré la présidente du GIE, Aïssata Gaye.

Elle rappelle que le périmètre fait vivre, au-delà des femmes, de nombreux jeunes et enfants du village qui participent activement aux travaux agricoles.

Les productrices ont exposé leurs préoccupations au directeur général de la SAED, Alassane Ba, en visite dans le département de Podor.

Il était à la tête d'une délégation comprenant notamment le directeur de la délégation locale, le coordonnateur du Projet de réhabilitation et d'extension des périmètres irrigués villageois (PREPIV) de Podor ainsi que plusieurs responsables de la société.

La mission s'est rendue successivement dans les périmètres agricoles de Wodoss, dans la commune de Pété, puis dans des périmètres privés à Saldé, avant de poursuivre sa tournée à Siwré Thiambé et dans d'autres localités du département de Podor.

Malgré une chaleur avoisinant les 40 degrés, les femmes sont restées dans leurs champs pour remettre un cahier de doléances aux responsables de la SAED.

Outre la lutte contre les termites, elles réclament l'extension des périmètres aménagés, le renforcement de la capacité du système d'irrigation solaire, la mise à disposition de semences de qualité, le développement de la mécanisation agricole ainsi que l'installation de poteaux en ciment en remplacement des poteaux en bois jugés trop fragiles.

Des superficies jugées insuffisantes

La secrétaire du GIE, Aminata Dièye, estime que les cinq hectares actuellement exploités ne suffisent plus à répondre aux besoins des plus de 300 membres du groupement.

"Avant l'apparition des termites, ces superficies nous procuraient de bons rendements. Si nous bénéficions de nouveaux aménagements et d'une solution durable contre ces ravageurs, nous pourrons produire davantage et contribuer à la souveraineté alimentaire locale", a-t-elle expliqué.

Elle souligne par ailleurs que le groupement dispose encore de terres pouvant être aménagées, ce qui permettrait d'accroître les superficies cultivées et de renforcer la résilience des productrices.

En réponse, le directeur général de la SAED, Alassane Ba, a assuré que les préoccupations exprimées par les femmes seront examinées avec attention.

"Vos préoccupations ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Nous travaillerons avec nos équipes pour apporter des réponses adaptées et améliorer les conditions de production", a-t-il déclaré.

La SAED, a-t-il rappelé, poursuit ses efforts pour améliorer les aménagements hydroagricoles, faciliter l'accès aux équipements et renforcer l'accompagnement des producteurs, afin de soutenir la dynamique de souveraineté alimentaire engagée dans la vallée du fleuve Sénégal.