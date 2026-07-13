Sénégal: Sinthiou Bamambé rend hommage à El Hadji Thierno Sow, 'infirmier engagé et syndicaliste convaincu'

Sinthiou Bamambé (Matam) — La ville de Sinthiou Bamambé, dans le département de Kanel, a rendu hommage dimanche à l'infirmier chef de poste El Hadji Thierno Sow, en reconnaissance de son engagement et des services qu'il a rendus à cette localité où il a servi durant trente-trois ans comme ICP.

La cérémonie organisée au poste de santé de Sinthiou Bamambé a également été l'occasion de mettre en exergue la carrière syndicale de M. Sow, qui a milité activement au sein du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (SUTSAS), de 1996 à 2012.

Des leaders religieux, des notables, des acteurs de la santé, des proches et parents venus du Djolof d'où il est originaire ont pris part à cette journée d'hommage marquée par un récital de Coran.

Il y a eu également des consultations gratuites sur le cancer du col de l'utérus et une cérémonie de circoncision dans la matinée, avant une cérémonie officielle tenue dans l'après-midi.

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"Bientôt j'aurai 80 ans. Cette fête vient au crépuscule de ma vie car, voir les gens vous célébrer doit être un exemple pour les autres. Ce que je vis n'est qu'un bénéfice", a dit El Hadji Thierno Sow lors de cette rencontre.

L'infirmier chef de poste dit être arrivé dans ce village le 2 juillet 1980, après trois ans de service au centre hospitalier régional de Ourossogui, qui venait d'ouvrir ses portes.

Après trente-deux ans de service au poste de santé de Sinthiou Bamambé, il a pris sa retraite en décembre 2012 mais est resté actif dans le domaine de la santé, en créant juste à côté du poste de santé une clinique privée qu'il gère depuis 2013.

"L'entente que j'ai eue avec les populations m'a permis de rester ici après ma retraite. Tous mes enfants sont nés à Sinthiou Bamambé", a indiqué M. Sow, sorti de l'Ecole des infirmiers d'Etat de Dakar en 1976.

Durant sa carrière, l'ancien ICP s'est toujours distingué par son amour du métier, mais aussi par son engagement syndical, à travers le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (SUTSAS) dont il a occupé le poste de secrétaire général départemental, en 1996, avant l'érection de Matam en région. Il est ensuite devenu SG de l'Union régionale de cette centrale syndicale de 2002 à 2012, année de sa retraite.

"Quand on parle de SUTSAS, c'est comme si on me pompe, je gonfle rapidement. Je ne peux pas me retenir. Pour moi, il n y a pas de plus noble que de défendre les intérêts des travailleurs en empêchant qu'ils soient piétinés. Nous avons jamais failli à notre devoir administratif, mais nous n'avons aussi jamais accepté qu'on piétine nos intérêts", confie le natif du Djolof, entouré de ses enfants et proches.

Selon lui, beaucoup de ses collègues ont voulu qu'il prolonge sa carrière, mais il a refusé, car pour lui "il faut partir à un certain moment".

Actuellement dans le privé, El Hadji Thierno Sow ne manque pas de prodiguer des conseils aux infirmiers encore en activité.

Pour lui, en matière de syndicalisme, il faut de la solidarité et de l'entente afin de pouvoir défendre les intérêts des travailleurs, tout en respectant les textes.

Son successeur au poste de Sinthiou Bamambé le présente comme "un homme d'une dimension extraordinaire", qu'il côtoie depuis 2006, alors qu'il servait à Polel Diaobé, dans la commune de Orkadiéré.

"Il a abattu un travail remarquable dans le secteur de la santé publique, mais aussi au sein de l'organisation syndicale dont il a été membre durant toute sa carrière. Il est toujours resté militant et me demande très souvent une carte de membre. Il a été un acteur convaincu qui a toujours défendu les intérêts moraux des travailleurs", souligne Ass Thiam, actuel infirmier chef de poste de Sinthiou Bamambé, par ailleurs syndicaliste.

Son fils Demba Diéry Sow, membre du comité d'initiative de cette journée, estime que son père mérite cet hommage pour avoir consacré toute sa vie aux autres et ayant fait "un parcours sans faute", qui constitue "une référence pour ses fils et petits-fils".