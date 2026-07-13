Cote d'Ivoire: Mobilisation de capitaux - La CCI-CI et l'Institutional Investor Netword mutualisent leurs efforts

Dans le cadre du financement de grands projets et surtout de mobilisation de capitaux pour le financement de l'économie ivoirienne, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-Ci) et l'Institutional Investor Network ont décidé de regarder désormais dans la même direction.

Cette vision s'est matérialisée par la signature d'un Mou (convention de collaboration) le jeudi 9 juillet 2026, à Abidjan-Plateau, lors d'un dîner de networking, en marge du groupe consultatif pour le financement du Plan national de développement 2026-2030.

Cette convention de partenariat signée par Touré Faman, président de la Cci-CI et Bintou Kaboré Zerbo, qui conduisait la délégation américaine, vise à établir un cadre de coopération permettant aux deux parties (Etats-Unis, Côte d'Ivoire) de mobiliser conjointement les capitaux auprès des membres basés aux États-Unis et au moyen orient en vue de les orienter vers des secteurs clés de l'économie ivoirienne et de désigner formellement la Cci-CI comme le bras institutionnel en Côte d'Ivoire.

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Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Touré Faman, a indiqué que le secteur privé doit pleinement tier profit de la tenue du groupe consultatif pour établir des relations solides avec les grands investisseurs présents en Côte d'Ivoire et saisir les opportunités qu'offre cette rencontre. « Le Pnd 2026-2030 ouvre une nouvelle étape de la transformation économique de notre pays. Avec une ambition de mobilisation de plus de 11 138 milliards de Fcfa, il offre aux investisseurs un potentiel de projets structurants des secteurs stratégiques portés par des réformes destinées à renforcer davantage l'attractivité et la compétitivité de notre économie », a déclaré Touré Faman.

C'est pour accompagner cette ambition dit-il, que la Cci-ci poursuit son engagement en faveur du rapprochement des communautés d'affaires et de la création de partenariats internationaux à forte valeur ajoutée. « C'est dans cet esprit que la Cci-ci et l'Institutional investor Network ont décidé d'unir leurs efforts afin de coconstruire des modèles d'investissement gagnant-gagnant pour les secteurs privés ivoirien et américain », a poursuivi le président de la Cci-ci.

Selon lui, la mise en oeuvre de cette convention de partenariat s'appuiera sur un dispositif de suivi des contacts établis entre les entreprises ivoiriennes et les investisseurs américains, afin de favoriser l'émergence de projets concrets. « La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire prendra toute sa part dans cet accompagnement à travers des initiatives qui seront déployées dans les prochaines semaines », a promis Touré Faman, indiquant que ce dîner est également l'occasion de rendre hommage aux femmes, aux hommes et aux institutions qui, par leur engagement, leur leadership et leur vision contribuent au renforcement des relations économiques entre les Etats-Unis et l'Afrique.

La directrice exécutive de Institutional Investor Network, Bintou Kaboré Zerbo, s'est félicitée de la signature de cette convention de partenariat tout en félicitant Touré Faman pour le travail qu'il abat au quotidien au sein de la chambre consulaire dans le cadre de cette collaboration. Aussi, a-t-elle rappelé que sa structure est une organisation à but non lucratif basée à Washington DC dont la mission est de mobiliser de grands investisseurs institutionnels afin qu'ils investissent sur le continent africain.

« Cela signifie que nous travaillons avec des fonds de pension, des fonds e dotation, des fondations, des family offices ainsi qu'avec des personnes disposant d'un patrimoine important. C'est ainsi que nous parvenons à les accompagner vers des opportunités d'investissement sur le continent africain », a-t-elle insisté.

Au cours de de dîner, plusieurs personnalités et structures ont été distinguées.

Ci-dessous la liste des récipiendaires.

1-Prix Changemaker mondial décerné à Florie Lisner, présidente et directrice générale du corporate council on Africa

2-Prix de l'innovation en structuration de transactions, Afig Funds

3-Prix du pionnier institutionnel américain, Casey family programs

4-Prix de la transaction numérique innovante, Dr Thierry Wandji, Pdg et président de Cybastion

5-Prix du leadership diplomatique distingué, SEM Ibrahima Touré, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis

6-Prix de l'excellence en diplomatie économique, SEM. Inza Camara, consul général de la République de Côte d'Ivoire à New York, Délégué général du service de promotion économique de Côte d'Ivoire (Speci) auprès des Etats-Unis, du Canada et du Mexique

7-Prix de l'innovation en mobilisation des capitaux, Bintou Kaboré Zerbo, directrice exécutive de l'Institutional Investor network

8-Prix de reconnaissance spéciale, Touré Faman, président de la Cci-Ci