Cote d'Ivoire: Stage pour le service civique en France 2026-2027 - Les inscriptions prennent fin le 15 juillet

11 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par FRANCK YEO

L'Institut national de formation professionnelle agricole (Infpa), en collaboration avec l'Office du service civique national (Oscn) et France volontaire (Fv), organise au titre de l'année académique 2026-2027, un recrutement d'étudiants pour des stages en France.

Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 15 juillet 2026, sur la plateforme : https://urlr.me/TbF6BW, annonce l'Infpa sur son site web. Pour faire acte de candidature, il faut être âgé de 18 à 25 ans au 31 décembre 2026 ; être parmi les meilleurs étudiants de la promotion, avoir une moyenne générale annuelle supérieure à 13 ; s'engager à respecter les conditions édictées dans les formulaires d'engagement individuel.

En outre, le candidat doit être étudiant en 2e année régulièrement inscrit à l'Infpa, et n'avoir jamais redoublé de classe ; avoir une formation dans le domaine agricole ; fournir un CV ; soumettre une lettre de motivation ; disposer d'un passeport valide et présenter un projet professionnel agricole à son retour de France (projet de retour).

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Les établissements concernés par la sélection des candidats sont : l'école régionale de l'Agriculture du Sud (ERA SUD) de Bingerville ; l'école de spécialisation en pisciculture et pêche en eaux continentales (ESPPEC) de Tiébissou et l'école de spécialisation en élevage et métiers de la viande (ESEMV) de Bingerville.

A noter qu'à l'issue du test de sélection, seuls les candidats retenus ayant validé leur admission en stage pratique seront autorisés à se rendre en France pour le stage au titre du Service civique.

Pour toute information complémentaire, les candidats sont invités à appeler au contact +225 0789385810.

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