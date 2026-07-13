Cote d'Ivoire: Développement durable - 'Terre d'impact' la nouvelle émission des Rse sur les antennes de la Rti 1

En Côte d'Ivoire, de nombreuses entreprises se sont appropriées la charte des entreprises, adoptée en 2014, encourageant les entreprises à intégrer la Responsabilité sociétale des entreprises (Rse) dans leurs activités.

Cependant, leurs nombreuses actions dans le cadre des Rse ne sont pas connues du grand public. Pour remédier à cela, Didier Kalou, directeur général de Passion Média productions a officiellement lancé, le jeudi 9 juillet 2026 à Abidjan-Plateau l'émission « Terre d'impact », le premier programme télévisé entièrement dédié à la responsabilité sociétale des entreprises (Rse) et aux enjeux de durabilité en Côte d'Ivoire.

Cette vitrine des entreprises qui construisent l'avenir passera sur les antennes de la Radi télévision ivoirienne (Rti) tous les jeudis après le journal télévisé de 20 heures, soit à 20 h 50 minutes. Cette émission de cinq (5) minutes très rythmée conçue en collaboration avec un cabinet spécialisé en Esg (environnement, social et gouvernance) et en Rse, débutera, le jeudi 23 juillet 2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Didier Kalou, le concepteur, a par ailleurs indiqué que la première saison comporte 26 numéros. Cette émission est une lucarne de toutes les entreprises citoyennes qui contribuent positivement au développement de la Côte d'Ivoire. Mieux, c'est une plateforme de visibilité pour les entreprises véritablement engagées. Notons qu'en plus de cette la nouvelle émission Terre d'impact, c'est également un postcast, un publi-reportage, un magazine premium, une tribune ouverte et une promotion digitale. Les téléspectateurs auront droit à un quiz à la fin de l'émission, les vainqueurs remporteront des bourses d'études.