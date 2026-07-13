Cote d'Ivoire: Man / Diabète et hypertension - Des centaines de personnes consultées par les spécialistes de la Cnam

La ville de Man, chef-lieu de la région du Tonkpi, a accueilli, le jeudi 9 juillet 2026, les équipes de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam), dans le cadre de sa campagne nationale de la Couverture maladie universelle (Cmu). Selon le service de communication de la Cnam, l'activité a débuté par une vaste opération de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle.

Selon les décomptes de Dr Wilfried Zekpa, expert de la Cnam, les personnes du troisième âge ont été les plus nombreuses à en profiter. Dr Wilfried Zekpa précise que 352 personnes ont été examinées au cours de cette opération. Un niveau de participation qu'il qualifie d'inédit pour cette campagne. Ces personnes ont pu bénéficier de consultations contre ces deux maladies chroniques et de conseils médicaux. A la fin, les personnes jugées malades ont pu avoir gratuitement des médicaments.

La rencontre entre les équipes de la Cnam et les populations a été aussi marquée par des échanges. Paul Kouakou, un autre expert de l'institution a quant à lui expliqué les modalités d'enrôlement et de cotisation. Il a insisté sur la gratuité de l'inscription à la Couverture maladie universelle (Cmu). Mentionnant qu'un camion mobile de la Cnam est désormais disponible pour la production immédiate des cartes d'assurés.

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Paul Kouakou a aussi rappelé que les travailleurs du secteur informel peuvent payer leur cotisation mensuelle de 1 000 Fcfa via le code #9160# ou par un paiement mobile. Dr Oumar Coulibaly, membre de l'équipe de la Caisse nationale d'assurance maladie, a de son côté détaillé les prestations couvertes : les consultations, les hospitalisations, les soins bucco-dentaires et plusieurs spécialités médicales. Il a également précisé que le Tonkpi compte 58 établissements de santé et 13 pharmacies intégrés au réseau Cmu.

Représentant le maire de Man, Youssouf Kouyaté a salué une réforme qui contribue à rendre les soins de santé plus accessibles. Il en a profité pour appeler les chefs de villages et les responsables religieux à intensifier la sensibilisation auprès des populations. Le sous-préfet central de Man, Kouamé Yokoli Zao Vincent, a indiqué que 73 % de la population du Tonkpi est déjà enrôlée. Il a néanmoins invité les leaders communautaires à poursuivre leurs efforts de sensibilisation de sorte que toute la région soit couverte.