Cote d'Ivoire: Formation / GPE-Abidjan - Plus que quelques jours pour intégrer la 27e promotion

Les candidatures à la 27e promotion du programme de Gestion de la Politique Économique (GPE-Abidjan) sont ouvertes jusqu'au 26 juillet 2026. Destinée aux cadres africains désireux de renforcer leur expertise en politiques publiques, cette formation s'est imposée au fil des années comme une référence en matière de développement des compétences stratégiques.

Porté par l'Université Félix Houphouët-Boigny, le programme a déjà formé plus de 900 experts issus des administrations publiques, des institutions régionales et des organisations internationales. Son objectif est de doter les participants des outils nécessaires pour concevoir, piloter et évaluer les politiques publiques.

Le cursus couvre notamment la planification stratégique, la gestion axée sur les résultats, la modélisation économique et le suivi-évaluation des politiques publiques. Il met l'accent sur une approche pratique permettant aux participants de mieux répondre aux défis actuels de la gouvernance et du développement.

Selon plusieurs anciens auditeurs, le GPE-Abidjan constitue un véritable accélérateur de carrière. Même pour des cadres expérimentés, la formation apporte une meilleure maîtrise des mécanismes de coordination et de gestion des politiques économiques.

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Pour intégrer cette nouvelle promotion, les candidats doivent soumettre en ligne, avant la date limite, un dossier comprenant une copie du baccalauréat, un diplôme de niveau Bac+4 ou Bac+5 en économie, gestion, finance, statistiques ou commerce, ainsi qu'une attestation de travail.

Au-delà de la formation, le GPE-Abidjan offre l'opportunité d'intégrer un réseau de professionnels et de décideurs contribuant à la transformation économique et institutionnelle du continent africain.