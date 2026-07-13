Afrique: Qualifications Coupe du Monde Féminine U17 - Le Ghana, le Kenya, le Nigeria et la Zambie décrochent leur billet

Au terme des rencontres disputées samedi et dimanche, le Ghana, le Kenya, le Nigeria et la Zambie ont validé leur qualification pour la Coupe du Monde Féminine U17 de la FIFA, qui se tiendra au Maroc plus tard dans l'année. Les quatre sélections ont obtenu leur billet à l'issue d'un troisième tour de qualifications marqué par des confrontations disputées.

Le Kenya a confirmé son avantage acquis à l'aller en tenant l'Afrique du Sud en échec (1-1). Les Sud-Africaines avaient pourtant ouvert le score dès la 5e minute par Malebana, relançant le suspense. Les Kényanes ont toutefois réagi en seconde période grâce à Maloba (70e), préservant ainsi leur avance au score cumulé (3-1).

La Zambie a également assuré l'essentiel face à l'Éthiopie. Precious Mwewa a ouvert le score dès le retour des vestiaires (46e), avant que Mihiret Ayene n'égalise à la 88e minute pour les Éthiopiennes. Ce match nul (1-1) suffit aux Zambiennes, qui se qualifient avec un avantage cumulé de 3-2.

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À Cotonou, le Nigeria a validé sa qualification au terme d'un spectaculaire succès 5-3 face au Bénin. Les Flying Flamingos avaient rapidement pris les commandes grâce à Mary Akpan Dunstan (6e), Esther Enne Stephen (14e) et Queen Joseph (20e). Malgré une belle réaction béninoise en seconde période, les Nigérianes ont fait parler leur efficacité offensive, notamment grâce à un triplé de Queen Joseph, pour s'imposer sur l'ensemble des deux rencontres (8-5).

Le dernier billet est revenu au Ghana au terme d'un duel très équilibré contre le Sénégal. Menées dès la 9e minute après un but de Mame Diarra Diallo, les Ghanéennes ont égalisé juste avant la pause par Seidatu Wahab (44e). Après un score cumulé de 2-2 à l'issue des deux manches, les Black Maidens ont fait la différence lors de la séance des tirs au but, remportée 7 tirs à 6.

Le Ghana, le Kenya, le Nigeria et la Zambie représenteront ainsi l'Afrique à la Coupe du Monde Féminine U17 de la FIFA, prévue au Maroc, à l'issue d'une campagne qualificative particulièrement disputée.