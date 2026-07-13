Madagascar: Énergie - L'OMH plafonne les ventes de carburant en bidon

L'Office malgache des hydrocarbures (OMH) impose de nouvelles restrictions. L'achat de carburant dans des récipients transportables est strictement limité.

L'OMH durcit les règles sur l'achat de carburant dans des contenants mobiles. Sur l'ensemble du territoire, l'achat de supercarburant et de gasoil en dehors du réservoir d'un véhicule, notamment en fût ou en jerrycan, est désormais soumis à une limitation fixée par une note circulaire de l'OMH datée du 9 juillet. Celle-ci précise : « Le volume maximal autorisé est limité à une quantité journalière de 100 litres par acheteur, tous produits confondus. »

Ce plafond de 100 litres s'impose à tous les acheteurs, sans exception. Mais la décision concernerait particulièrement les « gros clients ». « Cette mesure a dû être prise parce que les clients professionnels (B2B) s'approvisionnent directement en station-service. Or, les prix y sont subventionnés, ce qui alourdit considérablement la dette de l'État », explique l'OMH. Actuellement, il y a un écart entre le prix affiché à la pompe et le prix de référence calculé (PRC), le tarif théorique réel du carburant calculé automatiquement chaque mois en fonction des cours internationaux du baril et du taux de change.

Au prix réel

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Les « gros clients », dont l'approvisionnement devrait normalement être livré directement par les distributeurs, doivent payer leur carburant au prix réel du marché. « Afin de préserver leur rentabilité, des entreprises contournent le circuit normal et achètent leur carburant directement en station-service. »

L'OMH indique que la présentation de pièces justificatives ne donne plus droit à un dépassement de ce seuil sur les pistes des stations-service et que les gérants et les pompistes ont l'obligation légale de refuser de livrer tout volume cumulé supérieur à 100 litres dans des contenants mobiles pour un même client. L'OMH annonce l'intensification des contrôles inopinés sur l'ensemble du réseau national. « Tout manquement constaté à ces dispositions exposera l'exploitant de la station-service ainsi que la compagnie distributrice aux sanctions administratives et financières prévues par la réglementation en vigueur, pouvant aller jusqu'à la suspension temporaire ou au retrait définitif du certificat d'exploitation de la station-service concernée », prévient cette instance.

Cette décision tombe avec la nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz, qui peut perturber, à nouveau, l'approvisionnement en carburant. L'OMH rassure qu'« il n'y a aucun problème d'approvisionnement. Un pétrolier vient de lever l'ancre le 7 juillet dernier et un autre navire est attendu avant la fin du mois. »