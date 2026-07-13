Madagascar: Examen - Les CISCO affichent des résultats contrastés

Les premiers résultats du BEPC 2026 révèlent de fortes disparités entre les CISCO. Dix-sept circonscriptions ont déjà publié leurs taux de réussite, allant de 40,67 % à 90,95 %.

Les résultats du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) 2026 ont commencé à être publiés depuis samedi dans plusieurs Circonscriptions scolaires (CISCO). Les premières tendances font apparaître des disparités entre les différentes circonscriptions, avec des taux de réussite allant de 40,67 % à Befotaka

à 90,95 % à Morafenobe. Jusqu'à l'heure où nous mettons sous presse, dix-sept CISCO ont déjà publié leurs résultats.

Parmi les meilleurs résultats enregistrés figurent la CISCO de Morafenobe avec 90,95 %, suivie de Kandreho (88,76 %) et de Benenitra (86,55 %). D'autres circonscriptions affichent également des taux de réussite supérieurs à 75 %, notamment Mandoto (77,81 %), Sainte-Marie (76,39 %), Iakora (75,86 %) et Manjakandriana (75,49 %).

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Taux de réussite plus faibles

À l'opposé, certaines CISCO enregistrent des taux de réussite plus faibles. C'est notamment le cas de Befotaka avec 40,67 % et de Maintirano avec 41,16 %. Besalampy affiche, pour sa part, un taux de 54,70 %.

Des résultats intermédiaires sont observés dans plusieurs circonscriptions, notamment Faratsiho

(60,44 %), Ambohidratrimo (61,89 %), Sakaraha (64,51 %), Ambatolampy (65,33 %), Andramasina (68,98 %) et Ambatomainty (69,41 %).

Le calendrier de publication varie en fonction du nombre de candidats dans chaque circonscription. Les CISCO enregistrant de faibles effectifs finalisent plus rapidement les opérations de correction et de traitement des copies, tandis que celles comptant un grand nombre de candidats nécessitent davantage de temps.

Antananarivo-Renivohitra attend ses résultats

À Antananarivo-Renivohitra, la transcription informatique des notes débutera ce jour, après la fin des opérations de correction. Selon une source au sein du ministère de l'Éducation nationale, les résultats devraient être publiés trois à quatre jours après l'achèvement de cette étape. Les opérations de correction doivent s'achever ce week-end, avant le lancement de la transcription des notes sur ordinateur, puis des travaux de délibération et de publication des résultats.