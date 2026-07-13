Madagascar: Football - Coupe du pays - AS Sainte-Anne détrône Elgeco P

Les quarts de finale de la Coupe de Madagascar ont eu lieu hier. Cosfa rencontrera FC Rouge, et Wagner FC jouera contre AS Sainte-Anne en demi-finales.

Le carré final est formé. Elgeco Plus enregistre une double élimination en compétitions nationales. Éliminé par CFFA en demi-finale du championnat de Madagascar, le club tenant du titre a été détrôné par AS Sainte-Anne au bout du suspense, après la séance de tirs au but en quarts de finale de la Coupe nationale hier au By-Pass. AS Sainte-Anne l'a emporté 6-5.

Dos à dos, les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge à la fin du temps réglementaire et de la prolongation. L'équipe du By-Pass n'a pas su profiter de sa supériorité numérique, car la formation adverse a joué à dix à partir de la 40e minute de la rencontre après l'expulsion de Tsikivy. «J'ai dit aux joueurs après le carton rouge : il faut garder la rage de vaincre, car nous sommes face à un grand club, multiple tenant du titre, et nous l'avons fait», se réjouit le coach de l'AS Sainte-Anne, Clovis.

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L'entraîneur d'Elgeco Plus, Oelison Careca Rafanomezantsoa, a de son côté dit que « nous avons déposé une lettre de réserve contre un joueur, mais l'équipe adverse l'a encore aligné ». Interrogé sur cette situation, le secrétaire général de l'AS Sainte-Anne, Joseph Michel Randriamahalivololona, a clarifié que « le club a en main la lettre de libération de cet ancien joueur d'Elgeco et avait déjà tout réglé auprès de la ligue concernée et de la fédération ». La balle est donc dans le camp de la fédération.

Situation délicate

Cosfa a quant à lui pris sa revanche. Les militaires se sont imposés 1-0 contre CFFA lors du quart de finale de la Coupe hier au By-Pass. C'était le remake du quart du championnat remporté par l'équipe d'Andoharanofotsy. Le Barea CHAN Toky a été l'artisan du but de la victoire (30e). CFFA a tout fait pour revenir au score, mais les joueurs ont confondu vitesse et précipitation à la finition. « Nous avons pris notre revanche. Nous avons rectifié nos erreurs et nous avons consolidé la condition physique », a confié Lalaina Ratsimanosika, coach des militaires.

« Certains de nos joueurs n'étaient plus concentrés après avoir décroché le titre de la PFL, tandis que Cosfa avait bien préparé ce match après son élimination au championnat », a mentionné pour sa part Franck Rajaonarisamba.

Wagner FC Ihorombe enchaîne quant à lui une deuxième victoire par forfait. Après avoir battu sans jouer le match contre Fosa Juniors FC, qui n'était pas venu disputer le huitième de finale chez eux, le club d'Ihorombe avait par la suite disposé de l'Ajesaia, qui n'a pas fait le déplacement dans le Sud pour jouer le quart de la Coupe ce dimanche. « Ces équipes qui n'ont pas fait le déplacement pour disputer leur match sont pénalisées et doivent payer 1 million d'ariary », a souligné Helly Zafimanga, chef du département de compétition.

En déplacement à Antalaha, FC Rouge a battu en prolongation 2-1 AS FA sur sa pelouse. Pito a ouvert la marque pour l'équipe invitée et égalisé à un partout en première période. Le score est resté inchangé à la fin du temps réglementaire. Thino s'est offert le but de la victoire des Rouges en deuxième mi-temps de la prolongation. Arrivé jeudi dans la région Sava, FC Rouge a de suite repris la route pour la capitale hier après le match.

Les demi-finales auront lieu le 22 juillet au By-Pass: Cosfa affrontera FC Rouge et Wagner FC jouera contre AS Sainte-Anne.