Madagascar: Éducation - La classe préscolaire reste une option

Plusieurs enfants manquent la classe préscolaire. À Madagascar, seuls 39,5 % des enfants de 3 à 5 ans y ont accès, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef), dans le cadre du lancement de la Stratégie nationale de l'éducation préscolaire (SNEP). Les contraintes liées aux infrastructures existantes sont les principaux facteurs de ce faible taux de scolarisation. Sur les 27 800 écoles primaires publiques, seules 16 095 salles de classe seraient actuellement disponibles, avec une pénurie encore plus marquée dans les zones rurales et isolées, et des sureffectifs constatés dans les classes, selon le SNEP. Pourtant, le budget de l'éducation continue à diminuer. L'insuffisance relative des investissements précoces dans la petite enfance réduit l'efficacité économique et sociale des interventions à long terme.

Gains économiques

Génération Mada, une association qui oeuvre dans l'éducation, lance un appel sur l'importance de l'investissement dans la petite enfance. « Un ariary investi tôt, c'est 7 ariary d'économie en termes d'emploi mieux rémunéré, de lutte contre la criminalité, de baisse des dépenses de soins, etc., parce que les jeunes années de l'enfance, c'est une étape fondamentale du développement cérébral de l'enfant », indique Julian Beck, directeur général de Génération Mada, en se basant sur les gains économiques engendrés par un investissement massif dans la petite enfance, selon les travaux de James Heckman, prix Nobel d'économie, en 2000.

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Le programme mondial d'apprentissage socio-émotionnel, « Think Equal » de Génération Mada, s'appuie sur cette analyse. Ce programme, destiné et adapté aux enfants d'âge préscolaire de 3 à 9 ans, vise à développer 25 compétences, dont l'empathie, le respect de la diversité, la confiance en soi, l'égalité de genre, la capacité à communiquer et la résolution pacifique des conflits, et a eu des impacts positifs, selon les premiers constats des établissements scolaires bénéficiaires. La restitution nationale de l'année scolaire Think Equal 2025-2026, sous le parrainage du ministère de l'Éducation nationale, se tiendra le 17 juillet 2026 au Fofikri, à Ankadikely-Ilafy.