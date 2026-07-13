Madagascar: Rugby à XV TOP 12 - Le Cosfa s'impose dans la douleur face à l'Uscar

Longtemps maître de son sujet, le Cosfa a dû s'employer en seconde période pour venir à bout de l'Uscar. Les militaires achèvent la phase de groupes invaincus avant d'aborder les demi-finales.

Le choc de la 11e et dernière journée du championnat de Madagascar de rugby à XV a tenu toutes ses promesses, dimanche, au stade Makis d'Andohatapenaka. Opposés à une équipe de l'Uscar réduite à quatorze dès les premières minutes, les rugbymen du Cosfa ont dû puiser dans leurs ressources pour préserver leur invincibilité. Ils se sont imposés sur le fil, 46 à 42, au terme d'une rencontre spectaculaire, au cours de laquelle les joueurs de la Commune urbaine n'ont jamais cessé d'y croire.

Le tournant du match intervient dès la 2e minute. Le deuxième ligne de l'Uscar reçoit un carton rouge direct, obligeant son équipe à évoluer en infériorité numérique pendant presque toute la rencontre. Le Cosfa ne tarde pas à exploiter cet avantage. Deux minutes plus tard, Papa Kely inscrit le premier essai de la partie, transformé par Nofy Tiana Rakotonirina pour donner l'avantage aux militaires (7-0).

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L'Uscar refuse pourtant de subir. Une pénalité ramène le score à 3-7 après sept minutes de jeu, avant qu'une nouvelle sanction, consécutive à un carton jaune côté Cosfa, permette aux joueurs de la Commune urbaine de revenir à une longueur (6-7, 10e).

Bousculés, les militaires reprennent progressivement le contrôle du ballon et du terrain. Grâce à la précision de Nofy Tiana Rakotonirina face aux perches et à plusieurs offensives bien construites, ils regagnent les vestiaires avec une avance confortable de 24 à 15.

Au retour des vestiaires, le Cosfa semble se mettre définitivement à l'abri. Une pénalité de Nofy Tiana Rakotonirina porte le score à 27-15 dès la 43e minute. Après une nouvelle pénalité de l'Uscar (18-27), les militaires accélèrent avec deux essais successifs, dont un signé et transformé par leur buteur, pour creuser l'écart à 39-18 à la 52e minute.

Prétendants au titre final

La suite prend une tournure inattendue, avec la sortie sur carton rouge d'un joueur du Cosfa, et les deux équipes jouent à quatorze contre quatorze. Les joueurs de l'Uscar multiplient les offensives et profitent d'un relâchement défensif adverse. Trois essais en l'espace de quelques minutes leur permettent de revenir à seulement quatre points (35-39).

Les militaires réagissent en inscrivant un nouvel essai transformé à la 70e minute pour reprendre onze longueurs d'avance (46-35), mais l'Uscar marque encore en fin de rencontre et revient à 46-42.

« C'est un match difficile. L'essentiel a été la victoire et nous avons réussi les phases de groupe en restant invaincus », souligne Noé Mboazafy Rakotoarivelo, entraîneur du Cosfa.

Son homologue Bayard Nirina Jacquis, entraîneur de l'Uscar, retient surtout la réaction de son équipe : « Le carton rouge en début de match a eu un effet psychologique sur le moral du groupe. Ce match nous donne des idées pour préparer notre barrage des demi-finales ».