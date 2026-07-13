Madagascar: Afrobaskett U18 - Harare - Douze jeunes Ankoay se mesureront aux cadors de la Zone 6

Après plusieurs semaines de préparation, le suspense est levé. La Fédération malgache de basketball (FMBB), par l'intermédiaire de sa direction technique nationale, dirigée par Solohery Angelot Razafiarivony, a publié la liste des douze joueurs qui représenteront Madagascar aux éliminatoires de la Zone 6 de l'AfroBasket U18. La compétition se déroulera du 22 au 30 juillet à Harare, au Zimbabwe. Les jeunes Ankoay tenteront de décrocher à Harare l'unique billet qualificatif pour la phase finale en Côte d'Ivoire.

Le groupe rassemble les éléments les plus prometteurs de la catégorie, avec notamment Harinosy A'Ranty Rasetriarivony, Tsiory Ulrick Rakotozafy, Emerick Nandrasana Raveloharison, Cheick Oumar Aina Mariko ou encore Norojana Mathieu Razafindrambinina. Ils seront accompagnés par Abdul Yvan Hanaffi, Havanirina Theidy Raveloson, Miharisoa Mikaewan Andrianilaina, Tsiriniaina Yoanns Ndriana, Nathan Andraina Pelimaro, Herhodi Khenyo Raherivolaniaiaina et Thesbon Matazaky Raolompanantena.

Cette sélection est le fruit d'un travail d'observation mené ces derniers mois afin de constituer l'effectif le plus compétitif possible. Les entraîneurs ont insisté sur les fondamentaux collectifs, la discipline tactique, la lecture du jeu, la circulation du ballon ainsi que l'adresse au tir. L'objectif est de présenter une équipe capable de rivaliser avec les meilleures formations de la région, malgré une préparation parfois contrariée.

Un seul billet pour Abidjan

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La mission des jeunes Ankoay s'annonce particulièrement relevée. Le tournoi réunira les principales nations de la Zone 6, à savoir l'Angola, le Mozambique, le Zimbabwe, la Zambie, la Namibie, le Malawi, le Lesotho, l'Eswatini, l'Afrique du Sud et Madagascar. Une seule équipe obtiendra son billet pour la phase finale de l'AfroBasket U18, programmée du 5 au 16 août à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

L'Angola, quadruple champion d'Afrique chez les jeunes, fera figure de principal favori. Le Mozambique, reconnu pour la qualité de sa formation, et le Zimbabwe, porté par son public, comptent également parmi les prétendants à la qualification. Les Malgaches espèrent néanmoins créer la surprise et renouer avec la qualification obtenue en 2022.

Le directeur technique national, Solofohery Angelot Razafiarivony, reste confiant malgré l'ampleur du défi. «Avec l'effectif actuel, nous avons la chance de bousculer la hiérarchie. Quatre ou cinq joueurs dépassent 1,90 m, plusieurs sont médaillés d'or des Jeux de la CJSOI et d'autres apporteront leur valeur ajoutée. Nous sommes prêts à relever le défi», affirme-t-il.