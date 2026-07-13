Madagascar: Barrage Hydroélectrique - Volobe 2 donne un nouvel espoir à l'électricité

Le projet Volobe 2 franchit une nouvelle étape avec la signature d'un avenant entre l'État et la CGHV. Les discussions se poursuivront jusqu'en juin 2027 pour finaliser les conditions de mise en oeuvre.

Une nouvelle étape est franchie. Dix ans après la signature des premiers accords, l'État malgache et la Compagnie Générale d'Hydroélectricité de Volobe (CGHV) ont signé, vendredi à Toamasina, un avenant destiné à renforcer le cadre de mise en oeuvre du projet. Cette signature constitue « une avancée importante », selon un communiqué de la CGHV. L'accord fixe un nouveau calendrier pour satisfaire les conditions préalables au lancement des travaux de construction et confirme la volonté des deux parties de poursuivre le développement de cette future centrale hydroélectrique. « Avec l'État malgache, nous maintenons le cap et poursuivons le travail engagé », déclare Rémy Huber, directeur général de la CGHV.

Au-delà de cette avancée, plusieurs questions demeurent en suspens. L'État malgache et la CGHV ont décidé de prolonger leurs discussions jusqu'en juin 2027 afin de finaliser plusieurs volets du projet. Les négociations portent notamment sur la clôture financière, la durée de la concession, l'entrée éventuelle de l'État au capital de la société de projet, mais aussi sur le tarif de l'électricité produite, l'un des principaux points d'achoppement.

Projet utile

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À ce stade, la CGHV propose un tarif de 17 cents de dollar par kWh, soit environ 725 ariary. De son côté, l'État souhaite plafonner ce prix à 9 cents de dollar par kWh, soit environ 385 ariary. L'objectif affiché est de garantir une électricité à un coût compatible avec les capacités financières du pays. « Notre priorité demeure inchangée : faire avancer ce projet utile au pays, en cohérence avec les attentes des communautés et les exigences de durabilité », affirme Rémy Huber.

Prévu sur la rivière Ivondro, dans la région Atsinanana, le projet Volobe 2 prévoit la construction d'une centrale hydroélectrique d'une puissance installée comprise entre 90 et 127 MW, selon les différentes phases de développement. L'électricité produite doit alimenter les réseaux interconnectés de Toamasina et d'Antananarivo, avec l'ambition de renforcer durablement la production d'énergie renouvelable à Madagascar.