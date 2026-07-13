Madagascar: Sécurité des océans - La gouvernance maritime se recycle

13 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Ihariana Sarobidy

Avec son vaste espace maritime, Madagascar fait face à plusieurs défis liés à la sécurité en mer, à la protection des ressources marines et à la lutte contre les activités illicites. Pour répondre à ces enjeux, la Marine nationale malagasy et le Centre de fusion d'informations maritimes (CFIM) organisent, du 15 au 17 juillet, un atelier national sur la gouvernance et la sécurité maritimes.

Soutenu par la Commission de l'océan Indien (COI), à travers les projets Safe Seas Africa et EU CRIMARIO, avec le financement de l'Union européenne, cet atelier devra aboutir à des recommandations pour consolider l'architecture nationale de sécurité maritime. L'objectif est également d'accompagner le développement de l'économie bleue et de renforcer la coopération maritime dans l'océan Indien occidental.

La rencontre réunira les institutions impliquées dans l'Action de l'État en mer, les administrations concernées ainsi que les partenaires techniques et internationaux. Les échanges porteront sur le renforcement de la coordination entre les acteurs, l'amélioration du partage d'informations et la mise en place d'une vision commune face aux défis maritimes.

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