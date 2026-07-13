Madagascar: Investissement - Les femmes entrepreneuses bénéficient de soutien

Les femmes disposent d'opportunités pour entreprendre. Elles bénéficient d'un accompagnement accru. À l'occasion de la 2e édition de la Foire aux Crédits et Investissements, qui a eu lieu les 10 et 11 juillet 2026 au CCI Ivato, Sipem banque a réaffirmé son positionnement historique de banque partenaire des entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises (PME) à Madagascar depuis plus de 35 ans, ainsi que sa volonté de promouvoir une finance plus inclusive et de soutenir davantage l'entrepreneuriat féminin à Madagascar.

Cette année, cet établissement de crédit a mis en avant une innovation majeure sur le marché malgache avec le lancement de solutions de financement spécialement conçues pour les femmes entrepreneures. Elle propose des mécanismes de financement simples, rapides et adaptés aux différentes étapes de développement d'une activité pilotée par une femme entrepreneure, du démarrage à l'accélération, à travers les offres Start'her, Boost'her et Sprint'her.

C'est une opportunité inouïe pour les entrepreneures, dont la croissance est trop souvent freinée par le manque de moyens. Depuis plus de 35 ans, Sipem banque accompagne les entrepreneurs, les PME et les particuliers à travers une offre complète de financement pensée pour répondre à l'ensemble de leurs besoins.