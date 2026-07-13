Madagascar: Recherches - Le « Grand Collège » dissout

Accéder au statut de chercheur-enseignant ne dépend plus du Grand Collège. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a dissous cette entité. « L'indépendance de chaque centre de recherche doit être garantie afin d'éviter qu'il ne dépende du pouvoir de quelques individus. Une centralisation excessive est de nature à favoriser les risques de corruption »,

indique un responsable auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour expliquer cette décision, hier. Cette nouvelle mesure transfère l'examen des dossiers des postulants au statut de chercheur-enseignant au niveau de chaque centre national de recherche.

L'Association des chercheurs-enseignants (ACE) a exprimé ses inquiétudes concernant cette décision lors de l'assemblée générale de ses membres, vendredi. « Si cette procédure est décentralisée au sein de chaque centre de recherche, pourrons-nous encore veiller à la qualité du recrutement dans ces conditions ? Comment pourrons-nous échapper aux éventuelles petites pressions et au non-respect des procédures dans cette situation ?

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Et le troisième point, qui est aussi très important, c'est que lorsque ces représentants des chercheurs-enseignants siégeaient dans ce Grand Collège, ils disposaient d'une légitimité renouvelée et de la liberté de se réunir pour examiner les dossiers ; au niveau des centres de recherche individuels, pourra-t-on encore bénéficier de cette même représentativité, de cette liberté et de cette légitimité renouvelée ? », s'interroge l'ACE.

L'association réaffirme sa disposition à collaborer avec les autorités publiques pour le développement de Madagascar. « L'ACE se tient prête à accompagner activement le ministère de tutelle dans l'amélioration de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous disposons aujourd'hui de nouveaux leviers et d'un capital humain compétent, pleinement mobilisé pour concrétiser ce partenariat », avance-t-elle.