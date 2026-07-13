Madagascar: Hygiene - Des ménages bénéficient de l'eau

L'accès à l'eau potable connaît une accélération chez les particuliers. Des milliers de foyers seront raccordés au réseau jusqu'au mois de septembre. La Jirama a relancé la régularisation des dossiers des ménages qui avaient déjà rempli toutes les formalités administratives et financières, mais dont le raccordement était resté bloqué en raison d'une pénurie de compteurs.

Cette opération, qui a commencé au mois de septembre 2025, a permis de finaliser 4 293 branchements jusqu'à présent, selon le Projet d'amélioration des accès à l'eau potable (PAAEP). La campagne de raccordement se poursuit jusqu'au mois de septembre afin de traiter les 3 395 branchements encore en instance.

La compagnie nationale s'appuie sur le PAAEP, un programme financé par la Banque mondiale à hauteur de 400 millions USD, sous la tutelle du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH), pour réaliser ces travaux. Le projet vise à améliorer durablement l'accès à l'eau potable pour plus d'un million de personnes dans le Grand Antananarivo et plusieurs villes secondaires de Madagascar.

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Il intervient à travers plusieurs actions complémentaires, dont le remplacement des compteurs vétustes, outre la régularisation des branchements en attente. La vaste campagne de remplacement de compteurs est également en cours. Entre septembre 2025 et juin 2026, pas moins de 10 268 compteurs d'eau vétustes ont déjà été remplacés. L'opération est toutefois loin d'être terminée, puisqu'il reste encore 19 732 compteurs obsolètes à renouveler.