Madagascar: Circulation - Une déviation à l'entrée de la Petite Vitesse

La circulation est interrompue sur la rue Rainibetsimisaraka, entre l'Hôtel Tana Plaza et la Poste Malagasy Petite Vitesse. « Cette mesure restera en vigueur jusqu'au 19 septembre, dans le cadre des travaux de pose d'une conduite principale d'eau réalisés au titre de la deuxième phase du Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo (PIAA2) », précise la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) dans un communiqué publié la semaine dernière.

Les travaux entraînent la fermeture d'un axe stratégique et une réorganisation temporaire des itinéraires des taxis-be.

Afin de limiter les perturbations, la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a mis en place des mesures de réorganisation du trafic. L'arrêt des taxis-be situé à Shalimar Tsaralalàna est transféré à Roso Ambatomena. Les terminus provisoires des lignes 105 et 114 sont, quant à eux, installés devant l'Hôtel Tana Plaza.

La circulation est également réaménagée dans le secteur. La voie reliant Galana Tsaralalàna à Ucodis devient temporairement à double sens, tandis que la rue débouchant sur Isotry depuis Shalimar est transformée en sens unique.

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Les itinéraires de plusieurs lignes de taxis-be sont modifiés durant toute la période des travaux. Les véhicules assurant la liaison Soarano-Ampefiloha passeront par l'Hôtel Mellis Analakely, le Pompier Tsaralalàna, Galana, Ucodis et Isotry avant de reprendre leur trajet habituel. Les taxis-be de la ligne 133 (Ambodifilao-Itaosy) emprunteront désormais l'Hôtel Mellis, Roso Ambatomena, le tunnel d'Ambohidahy et la rue Titsy Ambanin'Ambohitsorohitra.

De leur côté, les véhicules de la ligne 110 (Analakely-Anosizato) transiteront par Ampasamadinika (Sakamanga), la rue Titsy Ambanin'Ambohitsorohitra et Ampefiloha avant de retrouver leur parcours habituel.

La CUA précise que des éléments des forces de l'ordre seront déployés sur les lieux afin de réguler la circulation et d'orienter les usagers.