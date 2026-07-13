Afrique: Judo - Championnats du continant - Sept juniors et quatre cadets montent sur le tatami

Les sorties internationales s'enchaînent, mais ne se ressemblent pas pour les judokas. Onze combattants sont engagés aux championnats d'Afrique juniors et cadets, du 23 au 25 juillet, à Casablanca, au Maroc. « Compte tenu des procédures, nous ne pourrons pas assurer les subventions du ministère pour ce déplacement. Ainsi, avons-nous signalé aux parents respectifs qu'ils devront prendre en charge la participation des combattants les mieux classés et validés par la direction technique nationale », a expliqué le président de la Fédération malgache de judo, Éric Bruno Saïd.

« Nous nous inquiétons pour les judokas les mieux classés, qui avaient déployé beaucoup d'efforts afin de conserver le meilleur classement pour être mieux placés dans la sélection », a souligné Jean-Yves Ravelojaona, responsable technique du club Esca. Quatre combattants sont engagés pour le championnat d'Afrique des cadets, programmé le 23 juillet. La participation de trois d'entre eux est déjà confirmée, en l'occurrence Hajaina Randrianaivoson de l'Esca (-55 kg), Kenzo Andrianiaina du Do Judo (-73 kg) et Saïd Hasimbola Wilan de l'ASSM (-81 kg). Le cas d'Yves Yohan Ravelojaona de l'Esca, chez les -66 kg, reste encore flou.

Déception

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le championnat d'Afrique des juniors aura lieu, quant à lui, le 25 juillet. Toujours selon le président de la fédération, cinq des sept combattants juniors ont déjà trouvé les moyens financiers pour ce déplacement, entre autres le médaillé d'or à l'Open de Johannesburg, Kevin Emilson Ralevazaha du FJA (-66 kg), Saïd Rickey Jason du Saint-Michel (-90 kg), Roumaica Benandro de l'ASSM (-57 kg), ainsi que les expatriées Aina Mevasoa Rakotonandrasana (-57 kg) et Alice Randrianjohany (-78 kg).

Point d'interrogation encore pour le cas de Sandaniaina Rakotomalala de l'ASSM (-66 kg) et celui de Tody Raveloson Flavien (-60 kg). Les subventions pour la participation des représentants du pays aux compétitions internationales, toutes disciplines confondues, restent incertaines et ne sont pas systématiques. Certaines disciplines en bénéficient et d'autres non.