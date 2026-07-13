Afrique: Club de formation - Delta United se focalise sur le transfert international

13 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Une ambition sans précédent. L'ancien entraîneur national et des grands clubs comme le CFFA et Tana Formation, Titi Rasoanaivo, avec une équipe de techniciens, crée un club de formation de jeunes footballeurs dénommé « Delta United ». « Ce n'est pas un centre de formation, c'est plutôt un club de formation. C'est notre pierre à l'édifice pour le développement du football malgache par la préparation de la relève. Nous allons détecter de jeunes talents de 16-17 ans et de 18-19 ans. L'objectif principal sera d'orienter ces joueurs vers des clubs étrangers en Europe, en Afrique, dans l'océan Indien ou encore vers des clubs d'élite locaux », ambitionnent Titi Rasoanaivo et son équipe.

« Nous sommes actuellement en contact, entre autres, avec des agents recruteurs slovaques et nous avons l'intention de les faire venir à Madagascar. Ils ont été séduits par des talents issus de la détection des U15 ces dernières années », a poursuivi le coach Titi.

Delta United lancera une série de détections dans la capitale et ses environs après les épreuves du baccalauréat, la tranche d'âge ciblée étant directement concernée. L'opération sera ensuite étendue progressivement à l'ensemble du pays. « Les talents retenus seront regroupés et formés dans la capitale. Le club participera au championnat d'Analamanga, avant d'envisager d'autres perspectives en fonction de son évolution », explique le technicien. « Nous prévoyons également de prendre part à des tournois internationaux en Europe afin d'accroître la visibilité des joueurs », a-t-il conclu.

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