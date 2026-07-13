Madagascar: Karaté - Des frondeurs se dressent contre la fédération

La Fédération de karaté-do de Madagascar fait face à une contestation des pratiquants. Un comité ad hoc, dirigé par Mohammed Myridin Razafimbeloson, conteste la légitimité de l'actuelle équipe dirigeante de la Fédération de karaté-do de Madagascar (FKM). Les frondeurs estiment que « le certificat de conformité de l'attestation de fonction du président actuel est expiré depuis le 26 avril », justifiant ainsi leur demande de changement à la tête de la fédération.

En réponse, la FKM a profité de la Coupe internationale d'Antananarivo pour réunir dimanche une Assemblée générale d'information (AGI) au Palais des Sports de Mahamasina. Les participants ont affiché leur soutien à la direction fédérale et adopté une série de mesures contre les membres du comité ad hoc.

Le président de la FKM, Emile Ratefinanahary, a dénoncé une tentative de déstabilisation. « L'Assemblée a décidé d'appliquer de sévères sanctions aux membres du comité ad hoc qui orchestrent une déstabilisation illégitime. Seule une Assemblée générale convoquée dans les règles peut modifier les orientations de la fédération», a-t-il déclaré.

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Le dirigeant a également annoncé des actions judiciaires. « La FKM va mener des poursuites judiciaires et déposer une plainte auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports. Des sanctions, individuelles et collectives, ont été votées à l'unanimité », a-t-il ajouté.

Cette nouvelle crise met en lumière les profondes divergences qui secouent actuellement le karaté malgache, alors que les deux camps restent campés sur leurs positions.