Madagascar: Run - Championnats du pays - Nouroudine signe une victoire et un record

La deuxième manche du championnat de Madagascar des runs s'est tenue dimanche à Arivonimamo. La victoire est revenue à Nouroudine Mamodaly.

La deuxième manche du championnat de Madagascar des runs, baptisée « The King of Mada Fosa Energy », a été marquée par de très belles bagarres, mais aussi par un incident sans précédent. Le pilote du club RunMada, Nouroudine Mamodaly, au volant d'une Audi TT, a rectifié son tir et a remporté la victoire toutes catégories confondues hier à la base 213 à Arivonimamo. Nouroudine s'est imposé en duel final de la Super Finale face au vainqueur de la première manche, Tahiana Rasolojaina alias Jay Taxx, sur une BMW E30 Fosa Energy.

Le champion de Madagascar en titre, vainqueur intouchable des quatre manches du championnat version 2025, a actualisé lui aussi un nouveau record national. Il a réalisé un nouveau meilleur temps de 9.030 dès son premier passage. Nouroudine était déjà l'auteur de l'ancien record de 9.19, puis 9.14, lors de la précédente saison, actualisant le record de 9.25 signé Herizo Boarilaza dit Bobo au volant d'une Mitsubishi Evo VI. « Nous avions eu un problème de ratage, mais nous avons pu le gérer à temps », confie The King of Mada. Nouroudine avait, lors de la première manche nationale, dû abandonner après son premier passage en raison d'un souci au niveau de la boîte de vitesse.

Entrée ratée

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette deuxième manche a été marquée par le come-back de quelques grosses pointures. L'incident qui a le plus marqué cette manche a été la sortie de route de Ricardo Randriananja, qui conduisait une Smart Drag, l'ancienne voiture de l'ancien champion national, feu Jaona Randriarimalala. Ricardo avait déjà eu du mal à gérer le rapport poids-puissance de la voiture révisée de A à Z dès le départ de son premier passage.

L'accident est survenu à son deuxième passage vers 10h20, où la voiture a commencé à zigzaguer après les 200 premiers mètres, puis a percuté un camion sur le côté droit de la piste avant de faucher un poteau supportant les lumières à la ligne d'arrivée et le chapiteau des techniciens des lumières, des chronométreurs et des cameramen. Deux des techniciens ont été évacués de suite à l'hôpital ainsi que Ricardo après un quart d'heure. La voiture a été endommagée et méconnaissable. Les deux roues et les jantes du côté droit ont été réduites en petits morceaux.

L'arceau et le volant ont été déformés, et le toit de la voiture, en fibre, déchiré.

La course a dû être interrompue avant de reprendre une heure plus tard. L'organisation a dû prendre la décision d'annuler les résultats du deuxième passage. Après une saison sabbatique, Jean de Dieu Rafanomezantsoa du Run Mada sur Subaru et le vice-champion national, Mano Ramaherniarivo sur Peugeot 205 AMG, ont été éliminés en phase finale. Tojo Ranaivo, aux commandes d'une Evo X, n'a pas atteint la phase finale. La troisième et prochaine manche aura lieu le 13 septembre sur la même piste d'Arivonimamo.