Madagascar: Rugby féminin - Les Ladies Makis réclament leurs arriérés

Le coup d'envoi du match de la 11e journée du Top 12 entre le Club Étoile d'Andranomanalina et l'US Ankadifotsy a été repoussé de trente minutes dimanche. En cause, une dizaine de joueuses de l'équipe nationale féminine de rugby à XV, les Ladies Makis, ont occupé la pelouse afin de réclamer le paiement de leurs arriérés relatifs à leur dernière campagne à l'Africa Women's Cup disputée au Kenya.

Malgré les sifflets des spectateurs impatients de voir débuter la rencontre, les internationales sont restées sur le terrain. «Nous exigeons le paiement de nos arriérés, car c'est notre droit. Nous ne fléchissons pas car, depuis la semaine dernière, le président de Malagasy Rugby refuse de payer en nous répondant qu'il n'y a pas d'argent», confie une joueuse ayant souhaité garder l'anonymat.

Face à cette initiative, le président de Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala, rejette toute responsabilité directe. « Il est désolant de voir des membres de l'équipe nationale adopter de telles attitudes. Malagasy Rugby n'est pas responsable du retard dans le paiement de ces avantages. Le versement dépend du déblocage des fonds par l'État », explique-t-il.

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Le dirigeant assure avoir engagé des démarches pour sortir de l'impasse. Une somme de 200 000 ariary par joueuse a été versée en guise de bonne foi. « Pour débloquer la situation, j'ai appelé le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany, en présence de la capitaine des Ladies Makis. Le ministre a promis d'accélérer le déblocage des fonds afin que la situation soit réglée », conclut Marcel Rakotomalala.

Après une demi-heure de tension, les joueuses ont finalement libéré le terrain et la rencontre a pu débuter.