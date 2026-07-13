Afrique: Tennis - Circuit ITF U14 - Deux raquettes en lice à Harare

Le tennis malgache joue une carte importante sur le circuit africain des moins de 14 ans. Les jeunes Moïse Rafanoharantsoa et Areyanna Raharinosy s'envoleront le 17 juillet pour Harare, au Zimbabwe, où ils prendront part à deux tournois du circuit africain U14, en deux étapes, programmés du 19 au 26 juillet. L'enjeu est de taille: accumuler suffisamment de points au classement continental pour espérer décrocher une place aux Championnats d'Afrique U14 sur dur, prévus en septembre.

Cette mission repose en grande partie sur l'engagement des familles. Les parents des deux joueurs ont choisi de financer l'intégralité du déplacement, couvrant les billets d'avion, les visas ainsi que les frais de mission et les indemnités de l'entraîneur Dina Razafimahatratra pour accompagner les deux jeunes raquettes. Un investissement conséquent qui traduit la volonté d'offrir à ces jeunes talents l'opportunité de se mesurer à l'élite continentale.

Une étape pour la progression

Moïse abordera cette tournée avec de grandes ambitions. Actuellement 29e au classement africain U14, il s'est déjà distingué en juin lors de deux tournois organisés à Maurice. Il vise désormais une place dans le top 16 africain, qui lui assurerait une qualification directe pour les Championnats d'Afrique.

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Pour Areyanna Raharinosy, cette tournée représente une nouvelle marche dans son apprentissage. Bien qu'elle évolue encore en catégorie U12, la jeune Malgache occupe déjà le 63e rang du classement africain U14. Après une première expérience internationale encourageante, elle tentera de poursuivre sa progression face à des adversaires plus expérimentées.

La préparation est entrée dans sa dernière ligne droite. « Afin d'aborder ces échéances dans les meilleures conditions, les deux jeunes raquettes intensifient leur préparation sur les courts en dur du Paon d'Or, route d'Ivato », souligne Dina Razafimahatratra. Le choix de cette surface n'est pas anodin : il permettra aux deux joueurs d'affiner leurs repères avant cette échéance continentale.

Au Zimbabwe, Moïse Rafanoharantsoa et Areyanna Raharinosy ne joueront pas seulement des matchs. Ils tenteront surtout de franchir un cap dans leur jeune carrière et de rapprocher le tennis malgache d'une présence remarquée aux prochains Championnats d'Afrique.