Ile Maurice: Football féminin - Duel de haut de tableau

Le championnat national de football féminin aborde sa cinquième journée ce weekend avec cinq rencontres au programme. Cette nouvelle étape s'annonce particulièrement déterminante pour le haut du tableau. Elle propose notamment un choc direct entre deux prétendants sérieux ainsi que des duels cruciaux pour les équipes en quête de points pour le maintien de leur classement.

Le choc majeur de cette journée aura lieu ce samedi à 15h30 au stade Sir Gaëtan Duval. Le leader incontesté de la compétition, Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers SC, qui réalise un parcours parfait avec quatre victoires consécutives en quatre sorties, affronte la MFA/HPC, actuellement troisième du classement général. Les Wanderers affichent des statistiques impressionnantes avec 48 buts inscrits pour zéro encaissé. Face à elles, la formation de la MFA/HPC, qui totalise neuf points (trois victoires et une défaite), tentera d'arrêter cette dynamique et de réduire l'écart de trois points qui sépare les deux équipes de tête.

Au même moment, au stade Auguste Vollaire, Mangalkhan SC accueillera la formation de Plaisance Spoutnik. Les dynamiques des deux clubs sont totalement différentes. Plaisance Spoutnik occupe la quatrième place du tableau avec un bilan parfait de trois victoires en trois matchs disputés, totalisant 22 buts marqués sans en encaisser. Mangalkhan SC, à l'inverse, cherche toujours à débloquer son compteur de points après trois défaites de suite et aucun but inscrit.

La suite de cette journée se déroulera le dimanche. À 13h, le stade Germain Comarmond abritera la confrontation équilibrée entre La Cure Sylvester (5e, 7 points) et La Gaulette Shark (6e, 3 points). La Cure Sylvester cherchera à consolider sa place dans la première moitié du classement, tandis que La Gaulette Shark visera un deuxième succès cette saison pour basculer vers le haut.

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À 15h30, deux matchs clôtureront le week-end. Au stade Auguste Vollaire, le dauphin AS Quatre-Bornes affrontera les Black Rhinos (8e, 3 points). À l'instar du leader, l'AS Quatre-Bornes compte douze points grâce à quatre victoires, portées par une excellente différence de buts de +24. Les Black Rhinos devront réaliser une solide performance pour s'éloigner des bas-fonds. Enfin, au stade Germain Comarmond, L'Escalier Omnisport (9e, 1 point) se mesurera à Bambous Young SC (12e, 0 point) pour un duel de bas de tableau capital. Pointe-aux-Piments Fire City et l'AFN Belin seront au repos.