Sénégal: Vacances et loisirs - Les plages entre attractions, convoitises et dangers

Les plages sont le symbole absolu des vacances, l'image rêvée du bonheur estival. Chaque été, les plages du monde entier accueillent des millions de visiteurs en quête de farniente, de sports nautiques et d'évasion. Mais derrière la carte postale idyllique se cache une réalité bien plus complexe. Entre pressions économiques, menaces environnementales et risques quotidiens, nos espaces littoraux sont devenus le théâtre de toutes les convoitises et de tous les dangers. Enquête sur un équilibre fragile.

Attractions : pourquoi les plages nous fascinent-elles ?

Rien ne résiste au pouvoir d'attraction d'une plage. Elle incarne la liberté, le dépaysement, la communion avec la nature. Les activités y sont multiples : baignade rafraîchissante, sports nautiques (jet-ski, voile, kitesurf, paddle), promenades en bord de mer, pêche à pied, jeux de plage, ou simple sieste bercée par le bruit des vagues. Elle réunit les générations, abolit les frontières sociales et offre un espace de respiration à ceux qui fuient le stress quotidien.

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Le littoral constitue une manne financière considérable. Bon nombre de communes voient des fortunes diverses amassées par des affairistes , vendeurs de maillots de bain et autres accessoires de plage. Hôtels, restaurants, locations saisonnières, commerces, loueurs d'équipements : toute une économie dépend de la fréquentation estivale. Dans la Petite côte., Mbour , Ngaparou; Somone, Poponguine, Saly-Portudal et Joal-Fadiouth, les plages font vivre des milliers d'emplois saisonniers et pérennisent l'attractivité des terroirs

Les plages sont aussi des espaces de rencontres et d'échanges. Elles accueillent des festivals, des compétitions sportives, des animations culturelles. De Saly-Portudal à Pointe-Sarène, la culture balnéaire a forgé des identités locales fortes. Elles sont un patrimoine commun, précieux et fragile.

Les plages, terrain de toutes les convoitises

Le bord de mer est devenu l'un des terrains les plus chers du monde. Promoteurs et investisseurs se disputent chaque mètre carré constructible. Résidences de luxe, complexes hôteliers, bars et restaurants poussent comme des champignons, réduisant parfois l'accès du public aux plages. Cette course au foncier menace l'équilibre des écosystèmes littoraux et prive les populations locales de leur espace de vie.

Les plages sont convoitées pour leurs richesses cachées. L'extraction sauvage de sable, destinée à l'industrie du bâtiment, provoque un recul dramatique du trait de côte. Chaque année, ce sont des millions de tonnes qui disparaissent, accélérant l'érosion marine. Coraux, posidonies, mangroves et dunes sont également menacés par la surfréquentation et les pollutions.

Pêcheurs professionnels, plaisanciers, touristes, surfeurs, protectionnistes : les usagers du littoral ont des intérêts souvent divergents. Les tensions sont régulières entre les communautés locales attachées à leurs traditions et les nouveaux arrivants, entre les défenseurs de l'environnement et les acteurs économiques. Comment concilier développement, préservation et accessibilité ?

Partout dans le monde, les plages publiques sont de plus en plus accaparées par le secteur privé. Transats payants, zones réservées aux clients des hôtels, clubs privatifs : cette marchandisation inquiète les défenseurs du domaine public, qui dénoncent une "béachification" universelle de nos plages.

Dangers : l'envers du décor

La mer est belle, mais elle peut être mortelle. Chaque été, les noyades font des victimes, souvent en raison de la méconnaissance des dangers dont les courants marins particulièrement violents sur la côte atlantique et qui ont causé de nombreux drames.

Il en est de même avec les courants d'arrachement qui emportent même les nageurs expérimentés, les vagues scélérates et les marées montantes qui piègent les promeneurs imprudents.

L'exposition prolongée sans protection peut aussi entraîner des coups de chaleur, des déshydratations graves, et augmenter le risque de cancers de la peau. Les coups de soleil sévères chez l'enfant sont particulièrement préoccupants. L'utilisation de crèmes solaires, le port de chapeaux et l'hydratation régulière sont des gestes vitaux.

En outre, les engins motorisés multiplient les accidents. Collisions avec les baigneurs, noyades dues à l'absence de gilet de sauvetage, sports extrêmes pratiqués sans encadrement : les vacanciers sont souvent inconscients des risques encourus. Les sauveteurs en mer ne cessent de rappeler les consignes élémentaires.

Des plages de plus en plus polluées :

Alors que les déchets plastiques ( mégots, bouteilles, sacs, microplastiques) mettent en péril la faune marine, les eaux usées avec les rejets non traités rendent certaines zones impropres à la baignade. Il est aussi question à ce niveau des hydrocarbures ou des marées noires qui même minimes, détruisent durablement les écosystèmes.

Insécurité : la plage, cible des petits délits

La foule estivale attire les délinquants. Vols de sacs, d'affaires personnelles, arnaques, harcèlement sont fréquents. Le manque de vigilance des vacanciers est une aubaine pour les malfaiteurs. Quoique la présence policière soit renforcée, elle ne peut tout contrôler.

Prévenir pour mieux profiter

Le rôle attendu des autorités est de réguler et protéger le cadre et ses activités connexes. Par conséquent,les collectivités territoriales ont un devoir de surveillance et d'information. Elles doivent déployer des postes de secours et des sauveteurs qualifiés ; installer des panneaux d'information sur les risques ; réglementer les activités nautiques ; lutter contre la pollution (collecte des déchets, contrôle des eaux de baignade) ; surtout protéger les espaces naturels sensibles.

Qui plus est, chaque vacancier est acteur de sa sécurité et de la préservation du littoral. Les consignes élémentaires ont trait à la surveillance des enfants en permanence, à la baignade uniquement dans les zones surveillées, au respect des drapeaux de baignade, à ne pas laisser ses affaires sans surveillance et à adopter un comportement écocitoyen : ne rien jeter dans l'eau ou sur le sable et participer à des nettoyages, privilégier les produits biodégradables.

L'éducation au cœur de la prévention

Sensibiliser dès le plus jeune âge aux risques et à la protection du milieu marin est essentiel. Des campagnes d'information, des ateliers en école primaire, des applications mobiles d'aide à la sécurité sont autant d'outils pour renforcer la vigilance collective.

Les plages sont en vérité des trésors naturels, culturels et économiques. Elles font rêver, rassemblent, dynamisent les territoires. Mais leur succès même les met en danger. Entre l'appel irrésistible des vagues, la pression des promoteurs, les menaces climatiques et les risques quotidiens, il est urgent d'agir.

Préserver cet équilibre exige une prise de conscience collective. État, collectivités, acteurs du tourisme, citoyens : tous sont responsables de la pérennité de ces joyaux littoraux. En adoptant des comportements respectueux, en exigeant des politiques de protection ambitieuses, en restant vigilants, nous pourrons continuer à profiter des plages, aujourd'hui et pour les générations futures.

Les vacances doivent rester un moment de plaisir et de détente. En adoptant les bons réflexes, chacun peut profiter des plages en toute sécurité, tout en préservant leur beauté .