Sénégal: Pour bâtir un Sénégal meilleur - Abbé Alphonse Katime Faye appelle à une révolution morale

Abbé Alphonse Katime Faye, curé de la paroisse Saint Esprit de Diohine, dans l'archidiocèse de Dakar, estime que le Sénégal ne pourra se développer sans une profonde révolution des moeurs. Il estime que les citoyens comme les dirigeants doivent rompre avec les comportements qui freinent le progrès. A travers cette réflexion nourrie d'histoire, de culture et de spiritualité, il rappelle que le pays dispose de nombreux atouts, mais que son avenir dépend avant tout de la capacité de chacun à prévaloir le sens du bien commun. Réflexion....

Pour le religieux, il est paradoxal que le Sénégal, souvent présenté comme un modèle de démocratie et de vivre-ensemble, peine encore à se développer. « Si notre démocratie et notre commun vouloir de vivre ensemble restent un modèle, il n'en est pas autant de notre comportement par rapport à la chose publique (res publica) » affirme t-il. Il ajoute : « le Sénégalais n'a pas le sens du bien commun. Il y a une indiscipline notoire sur la voie et les lieux publics. Les automobilistes ne respectent guère le code de la route. Il s'y ajoute l'occupation anarchique de la voie publique par des marchands ou d'autres occupants irréguliers ».

La question de la salubrité, de son point de vue, est et reste le nerf de la guerre. « Que de fois des associations, des groupes et des communautés se sont organisés pour nettoyer l'espace public dans le cadre d'une opération « set sétal ». Il faut saluer ces belles initiatives. C'est bien de nettoyer mais c'est mieux de ne pas salir. Il nous faut opérer une véritable conversion écologique » conformément aux orientations du Pape François dans l'encyclique Laudato Si afin de considérer l'espace public comme une maison commune dont chacun doit prendre soin.

Il estime toutefois que si les citoyens portent une lourde responsabilité, l'État, garant de la sécurité publique, ne peut être exonéré de ses obligations.

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L'Abbé Alphonse Katime Faye dénonce aussi les surcharges dans les véhicules de transport en commun, causes récurrentes des accidents. A ses yeux, le drame naufrage du bateau le Joola aurait dû provoquer une pleine prise de conscience. « Après les pleurs, les lamentations et les plaintes, nous avons vite renoué avec les vieux démons de l'indiscipline et de l'insouciance. J'en appelle à mes très chers frères et soeurs sénégalais à prendre conscience de la gravité de la situation. Chaque fois qu'il y a une tragédie, l'émotion est vive et les commentaires vont bon train. Des mesures sont prises par les autorités et des résolutions par le peuple. Peu après la vie reprend son cours normal comme si de rien n'était ».

A l'endroit des autorités, il rappelle que le développement exige des sacrifices : «Ceux qui sont chargés de présider aux destinées de notre pays doivent se souvenir que le développement a un prix. Il cite l'exemple de la Chine, qui, en quelques décennies est passée du rang de pays du Tiers-monde, à celui de puissance mondiale grâce « aux nombreux sacrifices, à l'endurance, à la ténacité et à la persévérance » de sa population. « N'y a-t-il pas là des leçons à tirer ? » s'interroge-t-il

Une évolution bâtie par les ancêtres

Pour comprendre les défis actuels, le prêtre invite à relire l'histoire du Sénégal depuis les indépendances. Il rappelle que la pays a construit son unité dans la paix, grâce à des dirigeants éclairés et à un peuple profondément attaché à la justice et à la cohésion. Il souligne également la contribution décisive de Léopold Sédar Senghor qu'il qualifie de « père de la Nation ». Convaincu que l'éducation constitue la clé du développement, le premier président en avait fait une priorité. L'Abbé estime que cette politique a permis de transmettre des valeurs reconnues au-delà des frontières. Il rappelle que les générations précédentes ont défendu « le jomm (la dignité), le kersa (la prudence), le munn (l'endurance) », autant de principes qui ont assuré la survie et la dignité du peuple sénégalais.

Dissocier le temporel du spirituel

Abordant la place de la religion dans la société, l'Abbé Alphonse Katime Faye, s'est réjoui de la qualité des relations entre responsables religieux et autorités politiques. Il considère cependant que chacun doit rester dans son rôle. Les guides religieux ont vocation à conseiller et à prier pour eux, sans se substituer à leur mission. Il rappelle à cet égard cette parole de l'Evangile : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y voit une invitation claire à distinguer le temporel du spirituel.

Enfin, il relève le paradoxe du croyant sénégalais qui affirme sa foi sans toujours respecter les lois de son pays. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son coeur est loin de moi. »

Enfin, il relève le paradoxe du croyant sénégalais qui affirme sa foi sans toujours respecter les lois de son pays. Il estime que la pratique religieuse ne saurait être dissociée du comportement civique. Cette réflexion trouve, selon lui, un écho particulier dans cette parole de l'Écriture. « « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son coeur est loin de moi.» À ses yeux, le développement du Sénégal passera avant tout par une transformation profonde des consciences et des comportements.