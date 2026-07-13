La Coalition de la société civile pour l'application des conclusions des Assises nationales, des recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions (CNRI) et du Pacte national de bonne gouvernance démocratique a organisé, ce samedi 11 juillet, une conversation citoyenne consacrée au projet de révision constitutionnelle. Objectif : confronter le texte proposé aux référentiels issus des Assises nationales, de la CNRI et du Pacte de bonne gouvernance, tout en définissant une stratégie de plaidoyer et de mobilisation citoyenne.

L'analyse comparative présentée par Moussa Mbaye, membre de la Coalition, a mis en lumière les convergences, les insuffisances et les points de vigilance d'une réforme dont l'examen a été interrompu par la décision du Conseil constitutionnel du 9 juillet.

« La décision du Conseil constitutionnel ne doit pas conduire à un retour au statu quo. Elle ouvre une fenêtre », a-t-il affirmé d'entrée, invitant à dépasser les clivages politiques pour s'interroger sur la capacité réelle du projet à traduire les ambitions des Assises nationales et de la CNRI.

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Pour Moussa Mbaye, le texte comportait des avancées notables, notamment la création d'une Cour constitutionnelle, la clause d'intangibilité protégeant certains principes fondamentaux, le renforcement du contrôle parlementaire, l'affirmation de la souveraineté populaire sur les ressources naturelles ainsi que les mécanismes de déclaration de patrimoine et de responsabilité présidentielle.

Toutefois, il a estimé que « proclamer n'est pas garantir », soulignant que plusieurs dispositions restaient incomplètes faute de mécanismes d'application. Il a notamment relevé les limites du statut de l'opposition, l'absence de garanties effectives sur la gestion des ressources naturelles et l'affaiblissement de certaines dispositions lors de l'examen parlementaire.

Selon lui, le principal angle mort demeure la procédure de révision constitutionnelle. « Nous pouvons améliorer la Constitution tout en laissant intact le mécanisme qui permet de la déstabiliser », a-t-il averti, plaidant pour une réforme de l'article 103 afin d'encadrer davantage les conditions de modification de la Loi fondamentale.

Le représentant de la Coalition a également regretté l'absence de véritables instruments de démocratie participative. « La centralité du citoyen ne peut pas signifier seulement qu'il vote tous les cinq ans », a-t-il insisté, regrettant que la saisine citoyenne de la Cour constitutionnelle, le référendum d'initiative citoyenne ou encore l'initiative législative populaire n'aient pas été consacrés.

À ses yeux, la société civile doit désormais transformer cet exercice d'évaluation en feuille de route. « La fidélité aux Assises nationales, à la CNRI et au Pacte national de bonne gouvernance démocratique ne se mesure pas au nombre de références dans un texte. Elle se mesure aux contraintes imposées au pouvoir, aux droits reconnus aux citoyens et aux garanties qui résistent aux alternances », a-t-il déclaré.

Intervenant sur le thème « Quelle stratégie pour la société civile ? Plaidoyer, mobilisation citoyenne et dialogue avec les parties prenantes », Falilou Kane a appelé les organisations citoyennes à occuper pleinement l'espace public par une communication pédagogique et inclusive.

Il a recommandé que la société civile adopte « une posture de tiers de confiance », fondée exclusivement sur « la défense de la Constitution, des libertés publiques et des principes de l'État de droit », afin d'éviter toute perception de partisanerie.

Pour lui, le Pacte national de bonne gouvernance démocratique doit devenir « un outil de sortie de crise » et être présenté « non pas comme une contrainte pour les dirigeants, mais comme un contrat social protecteur pour les citoyens et un stabilisateur pour les institutions ».

Falilou Kane a plaidé pour une vaste campagne de vulgarisation du projet de réforme à travers des guides citoyens, des émissions interactives, des radios communautaires, des vidéos pédagogiques et des forums décentralisés. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la lutte contre la désinformation grâce au fact-checking et à une documentation rigoureuse des positions de la société civile.