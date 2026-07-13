Sénégal: Commerce extérieur - Le déficit commercial s'évapore

Le Sénégal poursuit le redressement de ses échanges extérieurs. À fin mai 2026, les exportations ont progressé de 13,1 % tandis que les importations ont reculé de 13 % sur un an, selon le Bulletin mensuel de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Résultat : le déficit commercial cumulé est pratiquement résorbé, malgré un léger repli des exportations enregistré au mois de mai.

Le commerce extérieur sénégalais poursuit son redressement. Selon le Bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur publié vendredi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), les exportations ont atteint 2 629,6 milliards de FCFA à fin mai 2026, contre 2 325,7 milliards de FCFA un an plus tôt, soit une hausse de 13,1 %, équivalant à un gain de 303,9 milliards de FCFA.

Cette performance intervient toutefois dans un contexte de ralentissement conjoncturel. En mai, les exportations se sont établies à 502,8 milliards de FCFA, contre 547,7 milliards en avril, soit un recul de 8,2 %. Cette baisse s'explique principalement par le repli des exportations d'or non monétaire, passées de 144,3 milliards à 59,6 milliards de FCFA. Les ventes de cigarettes, de gaz naturel liquéfié et de légumes frais ont également diminué.

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À l'inverse, les exportations de pétrole brut ont fortement progressé, passant de 138,5 milliards à 208,8 milliards de FCFA. Les ventes d'acide phosphorique et de produits pétroliers raffinés ont également augmenté, limitant ainsi le recul global. Sur un an, les exportations du mois de mai affichent encore une hausse de 7,1 %.

Le pétrole brut demeure le premier produit exporté par le Sénégal, devant l'or non monétaire, les produits pétroliers raffinés, l'acide phosphorique, les poissons frais de mer et le gaz naturel liquéfié. Les Pays-Bas restent la première destination des exportations sénégalaises, devant l'Italie, la Suisse, l'Inde et le Mali.

Les importations poursuivent, pour leur part, leur repli. Elles se sont établies à 516,1 milliards de FCFA en mai, contre 546,1 milliards en avril, soit une baisse de 5,5 %, sous l'effet notamment du recul des achats d'engrais, de véhicules terrestres et d'huiles et graisses animales et végétales. En revanche, les importations d'huile brute de pétrole et de camions ont progressé.

Sur les cinq premiers mois de l'année, les importations totalisent 2 629,9 milliards de FCFA, contre 3 023,8 milliards de FCFA à la même période de 2025, soit une diminution de 13 %.

Conséquence de cette évolution, le déficit commercial cumulé est quasiment résorbé. Bien que le solde de la balance commerciale soit redevenu déficitaire en mai, à -13,3 milliards de FCFA après un excédent de 1,5 milliard en avril, le déficit cumulé sur les cinq premiers mois de l'année n'est plus que de -0,3 milliard de FCFA, contre -698,2 milliards de FCFA un an auparavant. Une amélioration spectaculaire qui traduit le rééquilibrage des échanges extérieurs, soutenu par la montée en puissance des exportations pétrolières et minières ainsi que par le recul des importations.