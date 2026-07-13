Burkina Faso: Matiacoali - Le ministre de la Santé inaugure un bloc opératoire

Le camarade ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a procédé, ce vendredi 10 juillet 2026, à l'inauguration officielle du bloc opératoire du Centre médical de Matiacoali, dans la région du Goulmou. Le ministre était accompagné par le camarade gouverneur de la région du Goulmou.

Réalisée grâce au partenariat entre l'Etat burkinabè, Médecins sans frontières (MSF) et la commune de Matiacoali, cette infrastructure constitue une avancée majeure pour une commune confrontée à d'importants défis sécuritaires. Doté d'une salle d'opération moderne, d'une salle de réveil, de locaux techniques et d'équipements répondant aux normes de la chirurgie moderne, le bloc opératoire permet au centre médical de devenir un centre médical avec antenne chirurgicale.

Depuis la première césarienne réalisée avec succès le 22 juin 2026, 17 interventions chirurgicales ont déjà été effectuées à la date du 8 juillet , réduisant les évacuations sanitaires vers Fada N'Gourma et offrant un meilleur accès aux soins spécialisés aux populations. Dans son intervention, le ministre de la Santé a salué une réalisation qui traduit la volonté du gouvernement, sous le leadership du Président du Faso, de rapprocher les soins spécialisés des populations, où qu'elles vivent. Il a rendu un hommage appuyé aux agents de santé, aux forces de défense et de sécurité, aux autorités locales et aux partenaires pour leur engagement.

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Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou a rassuré les populations que le gouvernement ne les a pas oubliées et posera d'autres actions majeures pour les populations. Le chef de mission de Médecins Sans Frontières, Innocent Kunywana, a indiqué que ce projet, lancé en juillet 2024, a nécessité près de deux années de travaux dans un environnement logistique et sécuritaire particulièrement exigeant. Réalisée et équipée grâce à un investissement de 162 013 377 F CFA, dont plus de 122 000 000 consacrés aux travaux et 40 000 000 aux équipements médicaux, l'infrastructure est le fruit d'une collaboration étroite entre les autorités sanitaires, les collectivités territoriales, les communautés et les partenaires techniques.

Innocent Kunywana a réaffirmé la disponibilité de MSF à poursuivre son accompagnement au profit des populations les plus vulnérables. En marge de cette cérémonie, le Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou a procédé à la pose de la première pierre du futur centre pédiatrique de Matiacoali avant de visiter les différents services du centre médical. Pour le président de la délégation spéciale de Matiacoali, Daramkoum Hamadé, cette journée constitue « un moment historique et profondément symbolique pour la santé de notre communauté ». Au-delà de l'inauguration d'un bloc opératoire, cette visite ministérielle traduit la volonté du gouvernement de renforcer durablement l'offre de soins et d'accompagner les professionnels de santé jusque dans les localités confrontées aux plus grands défis.