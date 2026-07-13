Sénégal: Gouvernance financière - Vers la refonte du Trésor

Réunis le samedi 11 juillet, à Dakar à l'initiative de l'Amicale des inspecteurs du Trésor du Sénégal, les principaux responsables des finances publiques ont réaffirmé le rôle stratégique du Trésor dans la modernisation de l'État. Réorganisation institutionnelle, transformation numérique et renforcement de la gouvernance financière constituent les principaux axes de la réforme engagée.

Le Trésor public sénégalais est engagé dans une nouvelle phase de son évolution. À l'occasion d'une journée de réflexion consacrée au thème « Le Trésor public, pilier des finances : trajectoire d'une administration polyvalente au service de l'État et des autres collectivités publiques », le président de l'Amicale des inspecteurs du Trésor du Sénégal, le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor ainsi que le ministre délégué chargé du Budget ont exposé les orientations d'une réforme destinée à adapter l'institution aux nouveaux enjeux des finances publiques.

À l'ouverture des travaux, le président de l'Amicale des inspecteurs du Trésor du Sénégal, Mamadou Diop, a rappelé que le Trésor demeure la « colonne vertébrale de l'État ». Fort d'un réseau couvrant l'ensemble du territoire national ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires, il assure la continuité financière de l'État, des collectivités territoriales et du secteur parapublic. Malgré l'approfondissement de la décentralisation, il reste, selon lui, le garant de la cohérence de la gestion des finances publiques. Il a également souligné que le Trésor est la seule administration publique sénégalaise à détenir neuf certifications ISO couvrant l'ensemble de ses principaux domaines d'activité.

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Le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Amadou Tidiane Gueye, a présenté la nouvelle architecture de l'administration, marquée notamment par la création de la Direction générale des financements, chargée de la gestion unifiée de la dette publique, et de la Direction comptable des opérations sur financements affectés. Tout en réaffirmant son attachement aux principes fondamentaux de la comptabilité publique, il a plaidé pour une digitalisation accrue des procédures et un renforcement des synergies avec les autres régies financières. Il a également annoncé une réforme comptable destinée à faire du Trésor le principal producteur de données financières et comptables fiables de l'État, en étroite collaboration avec la Cour des comptes.

Clôturant la rencontre, le ministre délégué chargé du Budget, Bassirou Sarr, a replacé cette refonte dans un contexte international marqué par des contraintes budgétaires croissantes et un accès plus difficile aux financements. Saluant l'engagement des agents du Trésor, il a assuré que les réformes en cours visent à renforcer les missions de l'institution, tout en valorisant davantage les compétences de ses agents. Il a réaffirmé l'attachement du gouvernement aux principes de bonne gouvernance des finances publiques et annoncé que le Trésor sera appelé à jouer un rôle central dans la mise en œuvre de l'Acte IV de la décentralisation.

Les participants ont enfin identifié trois priorités : moderniser les missions du Trésor au sein de l'administration centrale, renforcer son accompagnement des collectivités territoriales, notamment en matière de recouvrement des recettes locales, et améliorer la gestion du portefeuille de l'État afin de faire des entreprises et établissements publics de véritables créateurs de valeur. Les conclusions de cette journée de réflexion serviront de base aux prochaines réformes des finances publiques.