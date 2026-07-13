Sénégal: Exportations du pays - Un recul de 8,2% enregistré en mai 2026

Au mois de mai 2026, les exportations du Sénégal s'établissent à 502,8 milliards de FCFA contre 547,7 milliards de FCFA au mois précédent, soit un recul de 8,2%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette situation s'explique principalement par la baisse des ventes à l'extérieur d'or non monétaire (59,6 milliards de FCFA en mai 2026 contre 144,3 milliards de FCFA le mois précédent), de cigarettes (2,0 milliards de FCFA contre 9,9 milliards de FCFA), de gaz naturel liquéfié (15,1 milliards de FCFA contre 21,1 milliards de FCFA) et de légumes frais (2,7 milliards de FCFA contre 6,7 milliards de FCFA).

Cependant, souligne l'Ansd, la hausse des exportations de pétrole brut (208,8 milliards de FCFA contre 138,5 milliards de FCFA), d'acide phosphorique (28,6 milliards de FCFA contre 16,0 milliards de FCFA) et de produits pétroliers raffinés (50,9 milliards de FCFA contre 48,5 milliards de FCFA) a limité cette baisse.

Comparées au mois de mai 2025, les exportations progressent de 7,1%. Leur cumul à fin mai 2026 s'est établi à 2 629,6 milliards de FCFA contre 2 325,7 milliards de FCFA pour la même période de 2025, soit une progression de 13,1%.

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Selon l'Ansd, au cours du mois de mai 2026, les principaux produits exportés sont le pétrole brut (208,8 milliards de FCFA), l'or non monétaire (59,6 milliards de FCFA), les produits pétroliers raffinés (50,9 milliards de FCFA), l'acide phosphorique (28,6 milliards de FCFA), les poissons frais de mer (22,0 milliards de FCFA) et le gaz naturel liquéfié (15,1 milliards de FCFA).

Les principaux clients du Sénégal sont les Pays Bas (26,1%), l'Italie (14,8%), la Suisse (10,4%), l'Inde (8,8%) et le Mali (8,1%).