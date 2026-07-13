Sénégal: Importations du pays - L'Ansd note une diminution de 5,5% au mois de mai 2026

Les importations de biens au mois de mai 2026 se chiffrent à 516,1 milliards de FCFA contre 546,1 milliards de FCFA au mois précédent, soit une diminution de 5,5%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), ce résultat s'explique par la baisse des achats à l'extérieur d'engrais (1,7 milliards de FCFA en mai 2026 contre 12,3 milliards de FCFA le mois précédent), d'autres véhicules terrestres (7,7 milliards de FCFA contre 13,7 milliards de FCFA) et d'huiles et graisses animales et végétales (6,0 milliards de FCFA contre 11,8 milliards de FCFA).

Toutefois, note l'Ansd, l'augmentation des achats à l'extérieur d'huile brute de pétrole (62,8 milliards contre 0,0 milliards de FCFA le mois précédent) et de camions et camionnettes (9,9 milliards de FCFA contre 5,1 milliards de FCFA) a atténué cette baisse.

Comparées au mois de mai 2025, les importations se contractent de 7,4%. Leur cumul à fin mai 2026 s'établit à 2 629,9 milliards de FCFA contre 3 023,8 milliards de FCFA pour la même période de 2025, soit une régression de 13,0%.

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Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les produits pétroliers raffinés (116,1 milliards de FCFA), l'huile brute de pétrole (62,8 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (44,2 milliards de FCFA), le riz (24,7 milliards de FCFA), les métaux communs (22,3 milliards de FCFA) et les produits pharmaceutiques (17,4 milliards de FCFA).

Les principaux fournisseurs du Sénégal au mois de mai 2026 sont la République Populaire de Chine (17,4%), le Nigéria (12,5), la France (8,6 %), la Russie (8,0%), les Etats Unis d'Amérique (7,0%) et l'Inde (6,1%).

Le solde de la balance commerciale s'établit à -13,3 milliards de FCFA au mois de mai 2026 contre +1,5 milliards de FCFA au mois précédent.

Cette situation s'explique essentiellement par le creusement du déficit commercial vis-à-vis du Nigéria (-63,9 millions de FCFA contre -5,4 milliards de FCFA au mois précédent) et de l'Argentine (-19,3 milliards de FCFA contre -16,0 milliards de FCFA), ainsi que par la réduction de l'excédent par rapport à la Suisse (+50,9 milliards de FCFA contre +110,2 milliards de FCFA) et du Mali (+40,2 milliards de FCFA contre +72,8 milliards de FCFA).

Cependant, l'amélioration du solde vis-à-vis, des Pays Bas (+125,6 milliards de FCFA contre -6,6 milliards de FCFA au mois d'avril 2026) et de l'Inde (+12,8 milliards de FCFA contre -15,5 milliards de FCFA) a limité cette baisse de la balance commerciale du mois de mai comparativement à avril 2026. Le cumul du solde à fin mai 2026 s'établit à -0,3 milliards de FCFA contre -698,2 milliards de FCFA à la même période en 2025.