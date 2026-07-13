Sénégal: Financement du secteur privé - La présidente de la Berd prête à soutenir les initiatives du chef de l'Etat

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, le 10 juillet 2026 au Palais de la République, Mme Odile Renaud-Basso, Présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd).

Selon la Présidence de la République, cette audience intervient après l'ouverture du bureau de la Berd à Dakar, qui marque une étape importante dans le déploiement de l'institution au Sénégal.

La Présidente de la Berd, informe la même source, a réaffirmé la volonté de son institution de soutenir les initiatives du Chef de l'État en matière de financement du secteur privé, levier essentiel de la transformation économique portée par la Vision Sénégal 2050.

Selon le document, les échanges ont porté sur les perspectives de coopération entre le Sénégal et la Berd, notamment l'accès des entreprises sénégalaises à des financements adaptés, le renforcement de l'investissement productif et l'accompagnement de l'entrepreneuriat national.