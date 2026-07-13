Afrique de l'Ouest: Retour sur investissements - Les actionnaires de la BIIC du Bénin percevront 14,705 milliards de FCFA de dividendes le 31 juillet 2026

La Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce (BIIC) du Bénin mettra en paiement le 31 juillet 2026, au titre de l'exercice 2025, son dividende annuel de 14,705 milliards de FCFA, a annoncé la direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est coté cet établissement bancaire depuis le 28 avril 2025.

Avec un capital comportant 57 759 800 actions, cela correspond à un dividende net par action de 254,6 FCFA.

Selon les responsables de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au vendredi 31 juillet 2026, le titre BIIC Bénin cotera ex-dividende à partir du jeudi 30 juillet 2026. Les investisseurs qui souhaitent acquérir encore des actions BIIC Bénin et par conséquent profiter du dividende 2025, ont jusqu'au mercredi 29 juillet 2026 pour le faire. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation seront annulés par les responsables de la BRVM.

A l'issue de l'exercice 2025, la BIIC Bénin a réalisé un résultat net après impôts de 36,237 milliards de FCFA contre 29,058 milliards de FCFA en 2024, soit une progression de 25%.

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Son total bilan s'est accru de 328 milliards, en passant de 1 517 milliards de FCFA en 2024 à 1 845 milliards de FCFA en 2025.

Durant la période sous revue, les prêts et créances consentis à la clientèle se sont rehaussés de 37,30%, à 1 152 milliards de FCFA contre 839 milliards de FCFA en 2024. De leur côté, les dettes de la banque envers cette clientèle ont connu une hausse de 29,49% passant de 912,439 milliards en 2024 à 1 181,045 milliards de FCFA en 2025.

Quant au produit net bancaire, il a affiché un solde de 53 milliards de FCFA contre 45,33 milliards de FCFA en 2024, soit une hausse de 16,49%.

Les frais de personnel de la banque ont connu une augmentation de 242 millions, se situant à 4,239 milliards de FCFA contre 3,997 milliards de FCFA en 2024.

Pour ce qui est des frais généraux, ils ont progressé de 14%, s'établissant à 16,434 milliards de FCFA contre 14,470 milliards de FCFA un an auparavant.

Le résultat brut d'exploitation a enregistré une hausse de 18%, affichant une réalisation de 36,371 milliards de FCFA contre 30,860 milliards de FCFA en 2024.

Le coût du risque s'est nettement détérioré, passant de -198 millions de FCFA en 2024 à 5,075 milliards de FCFA en 2025.

Quant au résultat d'exploitation, il est en hausse de 35,17%, s'établissant à 41,446 milliards de FCFA contre 30,662 milliards de FCFA en 2024.