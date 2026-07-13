Maroc: De Dakhla à Central Park - Le pays fait entendre la voix de sa création au coeur de New York

Le 15 juillet 2026, Central Park ne sera pas seulement l'écrin d'un concert estival. Le célèbre parc new-yorkais accueillera un moment inédit dans l'histoire du Summer Stage Festival: une soirée entièrement consacrée au Maroc.

Une première pour ce rendez-vous incontournable des musiques du monde, qui célèbre cette année son quarantième anniversaire et qui, depuis quatre décennies, fait de New York une scène ouverte aux expressions artistiques les plus diverses.

Sous le titre «Maroc : de Dakhla à Casablanca», cette programmation exceptionnelle dépasse largement le cadre d'un événement musical. Elle témoigne de la place croissante qu'occupe la création marocaine sur les grandes scènes internationales et s'inscrit dans le prolongement d'une relation d'amitié séculaire entre le Maroc et les Etats-Unis, l'une des plus anciennes entretenues par le Royaume avec une nation étrangère.

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A travers cette invitation, c'est tout un paysage sonore qui se déploiera devant le public new-yorkais. Un Maroc multiple, où dialoguent héritages ancestraux et expérimentations contemporaines, traditions populaires et nouvelles écritures musicales. Dakhla répondra à Casablanca, les rythmes gnaoua rencontreront les textures électroniques, tandis que les sonorités sahariennes se mêleront aux pulsations urbaines d'une scène artistique en perpétuel renouvellement.

Cette traversée musicale sera portée par quelques-unes des figures les plus emblématiques de la création marocaine actuelle. Hoba Hoba Spirit, référence incontournable du rock marocain, ouvrira cette fresque sonore où les influences se croisent sans jamais s'effacer. Le maître Hamid El Kasri fera résonner la profondeur spirituelle et la puissance expressive de l'art gnaoui.

Le projet Dakhla Casa Express proposera une rencontre entre les horizons du désert et les esthétiques urbaines, tandis que Mr ID revisitera les répertoires hassanis dans une écriture électronique résolument contemporaine avec son album ASKI. Enfin, NDRK prolongera cette exploration en puisant dans l'énergie créative de Casablanca pour composer un univers électro singulier.

Cette soirée est le fruit d'un partenariat réunissant le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) et Maroc Festivals, structure engagée depuis 2012 dans l'accompagnement des artistes marocains au sein des grands réseaux internationaux de diffusion musicale.

Au-delà de la programmation artistique, l'événement ouvre également un espace de rencontres entre les musiciens marocains et les professionnels américains du secteur culturel. Organisées en marge des concerts, ces rencontres professionnelles visent à favoriser les collaborations, encourager la circulation des oeuvres et renforcer la présence des artistes marocains sur la scène nord-américaine.

Pour le CCME, partenaire de cette initiative, cette participation traduit une conviction profonde : la culture demeure l'un des vecteurs les plus féconds du dialogue entre les sociétés. Institution constitutionnelle indépendante à caractère consultatif, le Conseil oeuvre au renforcement des liens qui unissent les Marocains du monde à leur pays d'origine, tout en valorisant la pluralité de leurs appartenances culturelles. Par son action, il contribue également au rapprochement entre le Maroc et les sociétés d'accueil, convaincu que les échanges artistiques constituent un langage universel capable de dépasser les frontières.

Cette présence marocaine à Central Park s'inscrit enfin dans une dynamique plus large de diplomatie culturelle, portée par la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, qui fait de la culture un levier de rayonnement international, de dialogue interculturel et de compréhension mutuelle.

Le temps d'une soirée, New York se mettra ainsi à l'heure du Maroc. Des rivages atlantiques de Dakhla aux boulevards de Casablanca, des traditions séculaires aux créations les plus contemporaines, le Royaume offrira au public américain bien davantage qu'un concert : l'expérience d'une culture vivante, ouverte sur le monde, fidèle à ses racines et résolument tournée vers l'avenir.