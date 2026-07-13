Maroc: Marché du paiement électronique - BAM et le Conseil de la concurrence saluent les avancées de leur coopération

Bank Al-Maghrib (BAM) et le Conseil de la concurrence ont salué les avancées réalisées dans le cadre de leur coopération en faveur du développement d'un marché du paiement électronique par carte plus concurrentiel, au service de l'inclusion financière.

« Bank Al-Maghrib et le Conseil de la concurrence ont tenu, dans le cadre de leur coopération institutionnelle, plusieurs réunions consacrées au marché du paiement électronique par carte au Maroc et, en particulier, à la mise en oeuvre des engagements souscrits par le Centre Monétique Interbancaire (CMI) et ses banques actionnaires visant à renforcer le fonctionnement concurrentiel de ce marché et son développement au service de l'inclusion financière.

Les deux autorités ont salué les résultats satisfaisants de cette coopération, grâce à la complémentarité de leurs actions respectives et à la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes », indique un communiqué conjoint de BAM et du Conseil de la concurrence.

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En effet, par sa décision n° 152/ق/2024 du 31 octobre 2024 telle que modifiée et complétée, le Conseil de la concurrence a rendu obligatoire les engagements souscrits par le CMI et ses banques actionnaires, portant notamment sur la cessation de l'activité d'acquisition monétique du CMI et l'ouverture de ce marché à de nouveaux opérateurs selon un calendrier précis.

De son côté, Bank Al-Maghrib a accompagné les nouveaux établissements de paiement nouvellement agréés et ceux déjà agréés dans le déploiement de leur activité d'acquisition, tout en veillant à leur respect des exigences de sécurité, de continuité d'activité et de fiabilité applicables aux services de paiement.