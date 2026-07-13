Maroc: Le Marocain Younes El Bahraoui s'engage avec le club saoudien d'Al-Taawoun

Le club saoudien d'Al-Taawoun a annoncé, samedi soir, le recrutement de l'attaquant marocain Younes El Bahraoui pour une durée de trois ans, avec option de prolongation d'une saison supplémentaire.

El Bahraoui est « prêt relever le défi et à écrire les premières lignes de son histoire avec Al-Taawoun, entamant ainsi une aventure pleine de passion et de don pour le bonheur des supporters des Loups », a indiqué le club sur son compte officiel sur la plateforme X.

Âgé de 21 ans, Younes El Bahraoui est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football marocain. Il s'est particulièrement illustré la saison dernière sous les couleurs du Kawkab de Marrakech, qu'il a rejoint en prêt en provenance de la Renaissance de Berkane, inscrivant quatre buts et délivrant trois passes décisives, des performances qui lui ont valu de susciter l'intérêt de plusieurs clubs.

L'attaquant marocain, qui compte également une expérience avec la sélection nationale des U20, dispose d'un potentiel offensif prometteur.

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Al-Taawoun nourrit ainsi l'espoir qu'El Bahraoui apportera un renfort de poids à son secteur offensif et poursuivra sa progression sous les couleurs des « Loups », alors que le club ambitionne de jouer les premiers rôles dans les différentes compétitions au cours de la saison prochaine.

A noter qu'au sein d'Al-Taawoun, Younes El Bahraoui évoluera aux côtés de ses compatriotes Abderrazak Hamdallah et Achraf El Mahdioui.