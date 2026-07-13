Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la mise en service de l'aéroport Nigus Tekle Haimanot, récemment modernisé, à Debre Markos, stimulera considérablement le commerce, l'investissement et le tourisme, ouvrant ainsi un nouveau chapitre pour la croissance économique dans le nord-ouest de l'Éthiopie.

Le Premier ministre a officiellement inauguré aujourd'hui cet aéroport rénové, qualifiant ce projet d'investissement transformateur qui répond à une demande de longue date des habitants de Debre Markos et des communautés environnantes.

Le Premier ministre a en outre révélé que cet aéroport modernisé renforcerait les infrastructures de transport du pays.

Doté d'une piste de 2 400 mètres de long et de 30 mètres de large, l'aéroport est conçu pour accueillir des avions de passagers et de fret plus grands, notamment le Bombardier Q400 et le Boeing 737, ce qui améliorera considérablement la connectivité aérienne régionale.

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S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, le Premier ministre Abiy a déclaré que la mise en service de l'aéroport allait redynamiser l'activité commerciale, attirer de nouveaux investissements, développer le tourisme et améliorer l'accès aux marchés nationaux et internationaux.

Il a souligné que le lancement des liaisons aériennes marquait une étape importante dans les efforts plus larges déployés par l'Éthiopie pour développer des infrastructures modernes et créer de nouvelles opportunités économiques à travers le pays.

Le Premier ministre a ajouté que, si le lancement d'un service aérien régulier pouvant aller jusqu'à trois vols quotidiens améliorera considérablement la mobilité et la connectivité, le rétablissement d'un transport terrestre normal reste tout aussi important.

Le Premier ministre a souligné qu'une paix durable est essentielle pour garantir que les citoyens puissent voyager en toute sécurité et profiter pleinement des infrastructures en pleine expansion du pays.

Soulignant qu'une paix durable est indispensable au développement de l'Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a réitéré l'engagement inébranlable du gouvernement en faveur du dialogue.

Il a affirmé que le gouvernement restait ouvert à tout dialogue avec tout groupe prêt à résoudre ses différends par des moyens pacifiques, constitutionnels et démocratiques.

Il a également souligné que le développement durable exigeait du temps, de la coopération, de la confiance mutuelle et une responsabilité collective, appelant tous les Éthiopiens à oeuvrer ensemble pour combler les écarts de développement, renforcer la prospérité nationale et bâtir un avenir meilleur pour les générations futures.

Mettant en garde contre les tentatives visant à diviser les citoyens selon des critères ethniques ou régionaux, il a déclaré que de tels discours ne faisaient qu'aggraver la fragmentation et saper l'unité nationale. Il a au contraire exhorté les Éthiopiens à privilégier le dialogue, le respect mutuel et la coopération, qu'il a présentés comme la voie la plus efficace vers une paix durable et un développement inclusif.

Évoquant la longue histoire de l'Éthiopie, le Premier ministre Abiy a fait remarquer que, bien que le pays ait connu à la fois la paix et des conflits au fil des siècles, sa priorité absolue aujourd'hui est d'accélérer le développement et d'améliorer le bien-être de sa population.

Il a conclu en appelant tous les citoyens à faire prévaloir l'esprit du « Medemer » (synergie) grâce à l'unité.

À cet égard, le Premier ministre Abiy a souligné que ce n'est que par la paix, la coopération et un objectif commun que l'Éthiopie pourra pleinement réaliser ses aspirations en matière de développement et léguer une nation plus prospère aux générations futures.