Afrique de l'Est: L'Ethiopie atterrit à Port-Louis, marquant le début d'une nouvelle ère dans les liaisons entre l'Éthiopie et l'île Maurice

Addis Ababa — Ethiopian Airlines a officiellement inauguré son premier vol direct reliant Addis-Abeba à Port-Louis, qui a atterri à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam.

Ce tout premier vol inaugural marque une étape historique dans les liaisons aériennes entre l'Éthiopie et l'île Maurice.

Comme l'a rapporté Pulse of Africa depuis Port-Louis, l'arrivée du vol inaugural direct d'Ethiopian Airlines a été marquée par une cérémonie animée à laquelle ont assisté des représentants du gouvernement, des dirigeants du secteur aérien, des diplomates, des chefs d'entreprise, des invités et des membres du public, qui se sont rassemblés à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam pour assister à l'ouverture d'un nouveau chapitre dans les relations entre l'Éthiopie et l'île Maurice.

Ce nouveau service direct sera assuré trois fois par semaine, les mercredis, vendredis et dimanches, a-t-on appris.

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Ce nouveau service devrait également offrir davantage de commodité aux voyageurs, tout en leur permettant de bénéficier de correspondances fluides via le hub d'Ethiopian Airlines à Addis-Abeba vers des destinations à travers l'Afrique et au-delà.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, Lemma Yadecha, directeur commercial du groupe Ethiopian Airlines, a déclaré que la compagnie aérienne était ravie de lancer la liaison Addis-Abeba-Maurice.

Il a qualifié cette initiative d'étape importante vers le renforcement des liens économiques et sociaux entre les deux pays.

Il a ajouté que cette nouvelle liaison permettrait de renforcer les partenariats entre entreprises, de développer les opportunités touristiques, d'encourager les investissements et de faciliter les échanges commerciaux entre l'Éthiopie et l'île Maurice, tout en réaffirmant l'engagement d'Ethiopian Airlines à relier l'Afrique à elle-même et à la communauté internationale.

De son côté, le ministre mauricien du Tourisme, Christian Harold Richard Duval, s'est également félicité du lancement de cette nouvelle liaison, la qualifiant de début d'un nouveau chapitre pour le tourisme, la connectivité et la coopération à travers l'Afrique.

Il a déclaré que cette liaison directe créerait de nouvelles opportunités de croissance touristique, approfondirait la collaboration économique et rapprocherait les nations africaines.

Le ministre a en outre salué Ethiopian Airlines pour sa contribution de longue date à l'aviation africaine et pour son rôle constant dans la liaison du continent avec le reste du monde.

Avec le lancement de la liaison vers Port-Louis, Ethiopian Airlines étend encore son vaste réseau africain, desservant plus de 60 destinations à travers le continent dans le cadre de son réseau mondial de transport de passagers et de fret comprenant plus de 145 destinations réparties sur les cinq continents.

Cette nouvelle liaison devrait stimuler le tourisme, faciliter les échanges commerciaux et les flux d'investissement, et renforcer le rôle de l'île Maurice en tant que plaque tournante stratégique reliant la région de l'océan Indien à l'Afrique et à l'économie mondiale.

De nombreux observateurs considèrent la liaison Addis-Abeba-Port-Louis comme une nouvelle étape importante dans le cheminement de l'Afrique vers une plus grande intégration, soulignant le rôle de l'aviation en tant que puissant catalyseur de la coopération économique, de la connectivité régionale et de la prospérité partagée.

Plus important encore, au-delà du lancement d'une nouvelle liaison aérienne, ce vol historique représente un lien plus solide entre l'Éthiopie et l'île Maurice, créant de nouvelles opportunités en matière de tourisme, de commerce, d'investissement, de partenariats commerciaux et d'échanges entre les peuples, a-t-on indiqué.