Addis Ababa — Les délégués internationaux participant au Forum parlementaire sur le renseignement et la sécurité (PI-SF) à Addis-Abeba ont visité le Palais national d'Éthiopie et le Mémorial de la victoire d'Adwa dans le cadre du programme officiel post-conférence du forum.

Les délégués ont déclaré aux médias qu'ils avaient pu se faire une idée concrète de la riche histoire du pays, de son statut d'État et de l'évolution de ses institutions.

Cette visite a été organisée afin de permettre aux participants de mieux apprécier l'héritage historique, le patrimoine diplomatique et le parcours de gouvernance de l'Éthiopie, en complément des discussions du forum sur le contrôle démocratique, la coopération en matière de sécurité et l'évolution de l'architecture de sécurité en Afrique.

Au Palais national, les délégués ont découvert des expositions présentant la civilisation antique de l'Éthiopie, ses traditions diplomatiques séculaires et le rôle central joué par le palais dans le développement politique et institutionnel du pays, de l'époque impériale à nos jours.

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À l'issue de la visite, les participants ont décrit le Palais national comme un symbole vivant de la civilisation séculaire de l'Éthiopie et du patrimoine diplomatique de longue date de l'Afrique.

Ils ont déclaré que cette expérience leur avait fourni un contexte précieux pour comprendre les contributions historiques de l'Éthiopie à la paix régionale, à la construction de l'État et à la coopération continentale.

Les délégués ont également visité le Mémorial de la Victoire d'Adoua, où ils ont parcouru des galeries présentant des objets historiques, des documents d'archives, des photographies et des expositions numériques interactives retraçant la victoire d'Adoua.

Les guides du musée ont fourni des explications détaillées sur l'histoire de la défense de la souveraineté de l'Éthiopie et sur l'importance mondiale de la bataille d'Adoua de 1896.

Les participants ont décrit la victoire d'Adoua comme un symbole déterminant du courage, de l'unité, de la résilience et de la résistance de l'Afrique face au colonialisme.

Ils ont souligné que la défense réussie de l'indépendance de l'Éthiopie, il y a plus de 130 ans, était devenue une source d'inspiration durable pour les mouvements anticolonialistes et la lutte plus large pour la liberté à travers l'Afrique et au-delà.

Les visiteurs ont en outre salué le Mémorial de la Victoire d'Adwa, le considérant comme bien plus qu'un simple musée : ils l'ont décrit comme un centre d'histoire, de culture et de mémoire nationale qui véhicule une vision de dignité, de résilience et d'espoir pour l'Éthiopie, l'Afrique et le monde entier.

Ils ont également salué la conception moderne du mémorial et l'utilisation efficace des technologies numériques pour préserver, interpréter et présenter les objets historiques, soulignant que ces innovations rendent le riche patrimoine de l'Éthiopie plus accessible tant aux jeunes générations qu'aux visiteurs internationaux.

Les délégués ont également salué la modernisation institutionnelle en cours en Éthiopie, en particulier l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle et des technologies numériques.

Selon les participants, ces initiatives viennent compléter les efforts continentaux plus larges visant à renforcer la gouvernance, l'innovation, la sécurité collective et l'intégration régionale.

Plusieurs délégués ont fait remarquer que ces visites leur avaient permis de mieux comprendre, dans la pratique, l'engagement stratégique de l'Éthiopie en faveur de la paix, de l'intégration continentale, de la résilience institutionnelle et du progrès technologique -- des priorités qui s'alignent étroitement sur les objectifs du Forum parlementaire sur le renseignement et la sécurité.

Organisé à Addis-Abeba les 10 et 11 juillet 2026 sur le thème « Renforcer le contrôle démocratique et la coopération en matière de sécurité pour l'architecture de sécurité de l'Afrique », le Forum parlementaire sur le renseignement et la sécurité a réuni des parlementaires, des responsables des services de renseignement et de sécurité, des experts en cybersécurité, des décideurs politiques et d'autres parties prenantes venues de toute l'Afrique et d'ailleurs.

Organisé par la Chambre des représentants du peuple éthiopienne, ce forum de haut niveau a servi de plateforme pour faire progresser la responsabilité démocratique, la gouvernance du renseignement, la coopération en matière de cybersécurité et les réponses coordonnées aux nouveaux défis régionaux et mondiaux en matière de sécurité.

L'Éthiopie a été choisie pour accueillir ce rassemblement international en reconnaissance de son rôle diplomatique stratégique dans la promotion de l'agenda africain en matière de paix et de sécurité, ainsi que de son leadership croissant dans les domaines de la transformation numérique, de la gouvernance technologique et de la coopération régionale.

En accueillant ce forum, l'Éthiopie est également devenue le deuxième pays africain, après le Kenya, à accueillir le Forum parlementaire sur le renseignement et la sécurité, renforçant ainsi son rôle croissant dans l'orientation du dialogue continental sur la gouvernance, la sécurité, l'innovation et le développement durable.